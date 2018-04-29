Deniz Kuvvetleri eski komutanı vefat etti

Eski deniz kuvvetleri komutan\u0131 \u00d6zden \u00d6rnek vefat etti. \u00d6zden \u00d6rnek kimdir, neden ve nas\u0131l \u00f6ld\u00fc? \u0130\u015fte \u00d6zden \u00d6rnek ile ilgili merak ettikleriniz...\r\n\u00d6zden \u00d6rnek'in \u0130stanbul'da Ko\u00e7 \u00dcniversitesi Hastanesi'nde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Eski Deniz Kuvvetleri Komutan\u0131 emekli Oramiral \u00d6zden \u00d6rnek, \u0130stanbul'da Ko\u00e7 \u00dcniversitesi Hastanesinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\nEski Deniz Kuvvetleri Komutan\u0131 emekli Oramiral \u00d6zden \u00d6rnek, bu sabah Ko\u00e7 \u00dcniversitesi Hastanesinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u00d6zden \u00d6rnek, 3 ay \u00f6nce o\u011flu 43 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Burak \u00d6rnek'i de kanserden kaybetmi\u015fti. \r\n22 \u015eubat 2010 tarihinde Balyoz soru\u015fturmas\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u00d6rnek, 21 Eyl\u00fcl 2012 tarihinde sona eren Balyoz davas\u0131nda 20 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, davan\u0131n bozulmas\u0131 \u00fczerine yeniden yap\u0131lan yarg\u0131lama sonucunda hakk\u0131ndaki iddialar\u0131n tamam\u0131n\u0131n uydurma ve delillerin sahte oldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan hakk\u0131nda beraat karar\u0131 verilmi\u015fti.,1943 y\u0131l\u0131nda \u0130zmit'te do\u011fan Oramiral \u00d6zden \u00d6rnek, ilk ve orta tahsilini \u0130zmit'te tamamlad\u0131ktan sonra 1957 y\u0131l\u0131nda Deniz Lisesi'ne girmi\u015f, 1962 y\u0131l\u0131nda Deniz Harp Okulu'ndan Aste\u011fmen olarak mezun olmu\u015ftur. \u0130ki y\u0131l da subay olarak \u00f6\u011frenimine devamla d\u00f6rt y\u0131ll\u0131k Deniz Harp Okulu tahsilini tamamlayarak, 1964 y\u0131l\u0131nda Donanma'ya kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n1964-1967 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Muhrip s\u0131n\u0131f\u0131 gemilerde bran\u015f subayl\u0131\u011f\u0131 ve b\u00f6l\u00fcm amirli\u011fi yapan Oramiral \u00d6rnek, 1980- 1981 y\u0131llar\u0131nda TCG ADATEPE Komutanl\u0131\u011f\u0131, 1986-1987 y\u0131llar\u0131nda I.H\u00fccumbot Filotilla Komodorlu\u011fu, 1987-1988 y\u0131llar\u0131nda II. Muhrip Filotilla Komodorlu\u011fu g\u00f6revlerini deruhte etmi\u015ftir. \r\n1967-1969 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda A.B.D.'de Iisans \u00fcst\u00fc \u00f6\u011frenimini yapan Oramiral \u00d6rnek, 1975 y\u0131l\u0131nda Deniz Harp Akademisi'nden, 1982 y\u0131l\u0131nda da A.B.D. Deniz Komuta Koleji'nden mezun olmu\u015ftur.\r\n\r\n,1982-1984 y\u0131llar\u0131nda Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 Harekat Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda Harekat \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, 1984-1986 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda da Washington Deniz Ata\u015feli\u011fi g\u00f6revlerinde bulunan Oramiral \u00d6rnek, 30 A\u011fustos 1988 tarihinde Tu\u011famiralli\u011fe terfi etmi\u015ftir. Tu\u011famiralli\u011fe terfiini m\u00fcteakip 1988-1989 y\u0131llar\u0131nda Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 Plan ve Te\u015fkilat Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve 1989-1990 y\u0131llar\u0131nda Donanma Komutanl\u0131\u011f\u0131 Kurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerini deruhte etmi\u015f, 1990-1992 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda da NAVSOUTH\/Napoli'de g\u00f6rev yapm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n1992 y\u0131l\u0131nda T\u00fcmamiralli\u011fe terfi eden Oramiral \u00d6rnek, terfiini m\u00fcteakip, Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 Harekat Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 Lojistik Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerinde bulunmu\u015f, 1994-1995 y\u0131llar\u0131nda H\u00fccumbot Filosu Komutanl\u0131\u011f\u0131, 1995-1996 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda da Donanma Komutanl\u0131\u011f\u0131 Kurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerini deruhte etmi\u015ftir. 30 A\u011fustos 1996 tarihinde Koramiralli\u011fe terfi eden Oramiral \u00d6rnek, 1996-1997 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 Denetleme ve De\u011ferlendirme Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, 1997 -1999 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 Kurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revlerini y\u00fcr\u00fctm\u00fc\u015f, 1999 y\u0131l\u0131 atamalar\u0131 ile Kuzey Deniz Saha Komutanl\u0131\u011f\u0131'na atanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\nA\u011fustos 1999 ay\u0131ndan itibaren Kuzey Deniz Saha Komutanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini ifa eden Oramiral \u00d6zden \u00d6rnek, A\u011fustos 2001 ay\u0131nda Oramiralli\u011fe terfi ederek, Donanma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019na atanm\u0131\u015ft\u0131r. 30 A\u011fustos 2003 tarihinden itibaren y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek kararlara g\u00f6re Oramiral \u00d6zden \u00d6rnek, Donanma Komutanl\u0131\u011f\u0131'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131'na atand\u0131. Oramiral \u00d6zden \u00d6rnek evli olup, iki \u00e7ocuk babas\u0131d\u0131r ve \u0130ngilizce bilmektedir.\r\n\r\n,Balyoz davas\u0131nda karar a\u00e7\u0131kland\u0131! Kuvvet komutanlar\u0131 \u00d6zden \u00d6rnek, \u00c7etin Do\u011fan ve \u0130brahim F\u0131rt\u0131na'ya "darbeye eksik te\u015febb\u00fcs" su\u00e7lamas\u0131yla 20 y\u0131l hapis cezas\u0131 verildi. Mahkeme tutuksuz san\u0131klarla birlikte 330 s