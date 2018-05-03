Deniz Zeyrek açıkladı! CHP'nin cumhurbaşkanı adayı...

Gazeteci Deniz Zeyrek, isim vermeden CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131 tarif etti.,Zeyrek aday i\u00e7in "Milli g\u00f6r\u00fc\u015ften oy alacak, ekonomist, sakin g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc, CHP taban\u0131n\u0131n da tepkisini \u00e7ekmeyecek bir isim" dedi. Zeyrek, daha sonra bir yaz\u0131 kaleme alarak, kastetti\u011fi aday\u0131n CHP'den bir ki\u015fiye 'Evet aday benim ama her \u015fey Kemal Bey\u2019in iki duda\u011f\u0131 aras\u0131nda oldu\u011fundan salonda duyana dek beklemek laz\u0131m\u201d dedi\u011fini aktard\u0131.\r\n\r\n,CNN T\u00dcRK'te yay\u0131nlanan Parametre program\u0131nda CNN T\u00dcRK Ekonomi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ebru Baki ve program\u0131n yorumcusu, H\u00fcrriyet gazetesi yazar\u0131 Deniz Zeyrek aras\u0131nda ilgin\u00e7 bir cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 sohbeti ger\u00e7ekle\u015fti. Deniz Zeyrek, isim vermeden CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131 tarif etti. Zeyrek aday i\u00e7in "Milli g\u00f6r\u00fc\u015ften oy alacak, ekonomist, sakin g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc, CHP taban\u0131n\u0131n da tepkisini \u00e7ekmeyecek bir isim" dedi. \r\n\r\n,CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n netle\u015fti\u011fini belirten Zeyrek "K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun kafas\u0131nda aday net. Cuma g\u00fcn\u00fc o ismi a\u00e7\u0131klayacak. Duydu\u011fumuz bir isim ama son g\u00fcnlerde ismi \u00e7\u0131kan o iki isim de\u011fil. Son g\u00fcnlerde en \u00e7ok duydu\u011fumuz 3 isim vard\u0131. O da de\u011fil. Duyulan bir isim ama favori adaylardan biri de\u011fil. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun tarifine uyuyor. Sakin, ekonomist" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ebru Baki'nin "Y\u0131lmaz B\u00fcy\u00fcker\u015fen de\u011fil, anlad\u0131k; Muharrem \u0130nce mi?" sorusuna Zeyrek "Yok o da de\u011fil" cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\nZeyrek aday\u0131 bir kez daha \u015fu s\u00f6zlerle tarif etti: "Duydu\u011fumuz bir isim, ekonomist, sakin bir profili var. Herkesi kucaklayacak, AK Parti taban\u0131ndan da oy alabilecek, Saadet Partisi taban\u0131ndan da... \u0130kinci tura kald\u0131\u011f\u0131nda ikileme d\u00fc\u015fmenin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ecek gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor."\r\n\r\n,Baki'nin "Abd\u00fcllatif \u015eener mi?" sorusunu Zeyrek, "Ben isim vermiyorum, tarif ettim sadece. Bakal\u0131m izleyicilerimiz tahmin etmi\u015f midir? Bug\u00fcn yar\u0131n a\u00e7\u0131klan\u0131r zaten" diye cevaplad\u0131. Zeyrek, Baki'nin bir biri ard\u0131na gelen tahminlerini ise "Ebru iyi bir siyaset gazetecisi oldu" \u015feklinde yorumlad\u0131. \r\n\r\n,Parametre program\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Zeyrek, hurriyet.com.tr'de bir k\u00f6\u015fe yaz\u0131s\u0131 yazarak yapt\u0131\u011f\u0131 yeni bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesini aktard\u0131. \r\n\r\nZeyrek yaz\u0131s\u0131nda \u015funlar\u0131 dile getirdi: "Ben CNN T\u00fcrk\u2019te bu detaylar\u0131 payla\u015ft\u0131ktan sonra, CHP\u2019li ba\u015fka bir isim arad\u0131, kastetti\u011fim ismi o da tahmin etmi\u015f. Sabah o isimle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi ve ald\u0131\u011f\u0131 cevab\u0131 \u015f\u00f6yle aktard\u0131: 'Evet aday benim ama her \u015fey Kemal Bey\u2019in iki duda\u011f\u0131 aras\u0131nda oldu\u011fundan salonda duyana dek beklemek laz\u0131m.\u201d \r\n\r\nZeyrek, hem merak\u0131n canl\u0131 tutulmas\u0131, hem de aday\u0131n herkesin duyaca\u011f\u0131 \u015fekilde ilan edilmesi i\u00e7in farkl\u0131 aday isimlerinin g\u00fcndeme getirildi\u011fini de belirtti.