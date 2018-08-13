Denizde kaybolan 14 yaşındaki Edanur'dan acı haber

Bu s\u0131rada \u00f6\u011fle vaktinde ailelerin 3 \u00e7ocu\u011fu y\u00fczmek i\u00e7in denize girmi\u015f, dalgalara kap\u0131lan 2 \u00e7ocuk kurtar\u0131l\u0131rken, 14 ya\u015f\u0131ndaki Edanur Erol, ak\u0131nt\u0131yla s\u00fcr\u00fcklenerek g\u00f6zden kaybolmu\u015ftu. ,G\u00fcnler sonra Edanur'dan gelen ac\u0131 haberle sars\u0131ld\u0131k.,Sabah saatlerinde Erol'un cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131. ,Su y\u00fczeyinde bulunan Erol'un cenazesi Adli T\u0131p Kurumu Morgu'na kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,D\u00fcn meydana gelen olayda Ramazan Akda\u011f karde\u015fi ve bald\u0131z\u0131n\u0131n ailesiyle Karaburun Sahili'ne piknik yapmaya gitmi\u015fti. ,Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131'na ba\u011fl\u0131 dalg\u0131\u00e7 ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan aramalarda d\u00fcn sonu\u00e7 al\u0131namam\u0131\u015ft\u0131. ,.