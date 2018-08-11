Denizli'de aile faciası! 13 yaşındaki kızını ve karısını boğarak öldürdü

\u0130ddialara g\u00f6re, at\u0131k ya\u011f toplayarak biodizel i\u015fi ile u\u011fra\u015fan Ali A. (47) isimli \u015fah\u0131s ak\u015fam saatlerinde bor\u00e7 meselesi y\u00fcz\u00fcnden e\u015fi ile tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi sonucu baba Arslan cinnet getirerek 13 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Esma A\u2019y\u0131 ard\u0131ndan ise e\u015fi Sevgi A\u2019y\u0131 (45) bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.,Ard\u0131ndan baba kendisini evlerinin bir odas\u0131nda iple asarak intihar etti. ,Bor\u00e7 meselesinden dolay\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen kavgada baba e\u015fini ve 13 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131n\u0131 bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra kendisini iple asarak intihar etti.,Denizli'de aile facias\u0131 ya\u015fand\u0131...,Ya\u015fanan korkun\u00e7 olay\u0131n ard\u0131ndan aile \u00fcyelerinin cesetlerini eve sonradan gelen ve evin tek o\u011flu olan \u0130.A., buldu. Anne, baba ve karde\u015finin cesedini bulan \u0130.A., durumu hemen polis ve 112 Acil servise bildirerek yard\u0131m istedi. K\u0131sa s\u00fcre de olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri aile \u00fcyelerinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi. ,Ard\u0131ndan b\u00f6lgede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alan polis ekipleri inceleme ba\u015flatt\u0131. Olay yerinde bir ambulansta ailenin yak\u0131nlar\u0131n\u0131n sinir krizi ge\u00e7irmelerine kar\u015f\u0131n haz\u0131r bekletildi. ,Yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan baba, anne ve k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n cans\u0131z bedenleri otopsi yap\u0131lmak \u00fczere cenaze arac\u0131na konularak Pamukkale \u00dcniversitesi Hastanesi (PA\u00dc) morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,\u00d6te yandan, aile \u00fcyelerinin sosyal medya sitelerine y\u00fckledikleri foto\u011fraflarda ise hayli mutlu olduklar\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Olayla ilgili geni\u015f ba\u015flat\u0131lan geni\u015f \u00e7apl\u0131 soru\u015fturman\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.