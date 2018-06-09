Denizli'de apart dairede feci olay!

\u00c7oban'\u0131n cenazesi, olay yerinde yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Pamukkale \u00dcniversitesi (PA\u00dc) T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,M\u00fcge \u00c7oban\u2019\u0131 bulu\u015ftuklar\u0131 apartta b\u0131\u00e7aklad\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf etmesi \u00fczerine ekipler harekete ge\u00e7erek \u015fahs\u0131n belirtti\u011fi adrese gitti.\r\n\r\n,Apart dairesine giren ekipler \u00c7oban\u2019\u0131 b\u0131\u00e7aklanm\u0131\u015f bir \u015fekilde kanlar i\u00e7inde buldu.\r\n\r\n,Yap\u0131lan incelemede \u00c7oban\u2019\u0131n d\u00fcn gece \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. ,Olay Pamukkale il\u00e7esi 15 May\u0131s Mahallesi'ndeki bir apartta d\u00fcn gece meydana geldi.\r\n\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re, M\u00fcge \u00c7oban (22) isimli gen\u00e7 kad\u0131n, \u0130smail \u00c7., (36) isimli \u015fah\u0131s ile d\u00fcn ak\u015fam apart dairesinde bulu\u015ftu.\r\n\r\n,Polise teslim olan \u0130smail \u00c7.\u2019nin i\u015flemlerinin devam etti\u011fi bildirilirken, gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n cenazesi polisler taraf\u0131ndan cenaze arac\u0131na ta\u015f\u0131nd\u0131. Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n \u00e7antas\u0131n\u0131n polisler taraf\u0131ndan al\u0131n\u0131p ta\u015f\u0131nmas\u0131 ise dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. Olayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturman\u0131n devam etti\u011fi bildirildi.,22 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 k\u0131z ile 36 ya\u015f\u0131ndaki \u0130smail \u00c7., Denizli'de apart bir dairede bir araya geldi. \r\n\r\n