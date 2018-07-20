Denizli'de şaşırtan manzara! Kazıdıkça fışkırdı, inanamadılar...

Denizli'nin Buldan il\u00e7esindeki Tripolis Antik Kenti kaz\u0131lar\u0131nda, 2 bin y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu tahmin edilen, zemini mozaik kapl\u0131, duvarlar\u0131nda renkli freskler, bitkisel geometrik s\u00fcslemeler yer alan 12 odal\u0131 villa bulundu. \r\n\r\n\r\n\r\n,Tripolis Antik Kenti Kaz\u0131 Heyeti Ba\u015fkan\u0131 ve Pamukkale \u00dcniversitesi (PA\u00dc) Arkeoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Do\u00e7. Dr. Bahad\u0131r Duman, 35 ki\u015filik ekiple 6 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131klar\u0131 antik kentte daha \u00f6nceki y\u0131llarda ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lan yerlerin restorasyon faaliyetlerinin y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatt\u0131.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalarda erozyonla olu\u015fan topra\u011f\u0131 kademeli olarak temizlemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131, \u00fcniversite \u00f6\u011frencileri ve akademik personelle hummal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getiren Duman, 2012'den bu yana farkl\u0131 buluntular elde ettiklerini, b\u00f6lgede a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak tar\u0131ma dayal\u0131 bir toplumun varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n oldu\u011funu \u00f6ng\u00f6rd\u00fcklerini aktard\u0131.\r\n\r\n,Duman, ge\u00e7mi\u015fte de \u00fcz\u00fcm, incir, nar gibi \u00e7e\u015fitli meyvelerin \u00fcretimi ve ticaretinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 buluntulardan art\u0131k daha net bir \u015fekilde s\u00f6yleyebildiklerine dikkati \u00e7ekti.\r\n\r\n,\r\nAntik kentte 2013'de tespit ettikleri konut alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131, buradaki zeminde mozaiklerin bulundu\u011funu, bu y\u0131l buradaki kaz\u0131lara a\u011f\u0131rl\u0131k verdiklerini ifade eden Duman, konut alan\u0131na ula\u015f\u0131mda kullan\u0131lan 5 metre geni\u015fli\u011finde 45 metre uzunlu\u011funda bir yolun da ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\r\nKaz\u0131n\u0131n devam etti\u011fi alan\u0131n bir mahalle \u015feklinde oldu\u011funu, burada 2 bin y\u0131ll\u0131k oldu\u011funu tahmin ettikleri bir villan\u0131n g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Duman, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,\r\nDo\u00e7. Dr. Duman, 600 metrekarelik bir alanda mahallenin oldu\u011funu, \u015fu anda sadece mahalledeki bir villan\u0131n ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, 3-4 y\u0131l i\u00e7erisinde buray\u0131 tamamen g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131karacaklar\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,Duman, "Farkl\u0131 \u015fah\u0131slara ait evler var. 3-4 y\u0131l i\u00e7erisinde mahalleyi tamamen ortaya \u00e7\u0131karmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Burada ya\u015fayanlarla ilgili daha detayl\u0131 bilgilere bu evlerden bilgi sahibi olabilece\u011fiz." ifadelerini kulland\u0131.,.,"Bu mozaikli villa ge\u00e7 Helenistik d\u00f6nemde ilk yap\u0131m evresi ba\u015fl\u0131yor. Bu yap\u0131n\u0131n ilk yap\u0131m evresi 2 bin y\u0131l \u00f6ncesine dayan\u0131yor diyebiliriz. Evin sahibi b\u00fcy\u00fck ihtimalle bir tar\u0131m t\u00fcccar\u0131 olmas\u0131 laz\u0131m. \u00c7\u00fcnk\u00fc kaz\u0131lan odalar\u0131n\u0131n zemini mozaik kapl\u0131, duvarlar\u0131nda renkli freskler, bitkisel geometrik s\u00fcslemeler var. Bu, ev sahibinin Tripolis'te \u00f6nemli bir t\u00fcccar oldu\u011funu g\u00f6steriyor. G\u00fcn \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lan villan\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 kanalizasyon sistemi hala \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Evde b\u00fcy\u00fck bir banyo, tuvalet, salon, yatak, \u00e7ocuk ve \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 odalar var. Evde ele ge\u00e7en \u00e7ok say\u0131da i\u00e7erisinde parf\u00fcm, zeytinya\u011f\u0131 gibi \u00e7e\u015fitli s\u0131v\u0131lar\u0131n depoland\u0131\u011f\u0131 bir alan tespit ettik. Dolay\u0131s\u0131yla bunun ticaretini yapan bir aile dememiz m\u00fcmk\u00fcn."\r\n\r\n