Deprem oldu | Son Depremler

Ege'de deprem oldu. ,Ege Denizi'nde 4,5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n,Ba\u015fbakanl\u0131k Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, Ege Denizi a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 15.42'de 4,5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi.,Deniz y\u00fczeyinin yakla\u015f\u0131k 7,37 kilometre derinli\u011findeki depremin, Yunanistan'a 2,22 kilometre, Mu\u011fla'n\u0131n Dat\u00e7a il\u00e7esine ise yakla\u015f\u0131k 210 kilometre mesafede meydana geldi\u011fi belirlendi.\r\n\r\n,Depremler y\u00fcksek olas\u0131l\u0131k ile yer y\u00fcz\u00fcn\u00fcn 12 km kadar alt\u0131nda bulunan elastik k\u0131s\u0131mda meydana gelirler.,Depremler yer kabu\u011fundaki fay olarak isimlendirilen k\u0131r\u0131kl\u0131klarda meydana gelir.,Faylar k\u0131r\u0131lgan olan kayalar\u0131n y\u00fcksek bas\u0131n\u00e7 ve gerilime maruz kalmas\u0131 sonucu k\u0131r\u0131lmaya u\u011frayan k\u0131r\u0131lgan yap\u0131lard\u0131r.Bu gerilmeler yery\u00fcz\u00fcn\u00fcn her yerinde olabilir.,Bu enerjinin \u00e7evresindeki kayal\u0131klardaki olu\u015fturdu\u011fu titre\u015fimler depremleri meydana getirir.\r\n,Daha a\u015fa\u011f\u0131larda s\u0131cakl\u0131k 400 dereceden daha fazla oldu\u011fundan dolay\u0131 bu b\u00f6lgelerde herhangi bir hareketlilik ve sars\u0131nt\u0131 olu\u015fmaz.,Elastik k\u0131s\u0131mda her sene bir ka\u00e7 cm kayma meydana gelir.Ancak bu kaymalar ve olu\u015fan enerji birikimleri zamanla \u00e7ok fazla yo\u011fun bir hal al\u0131r ve b\u00fcy\u00fck kaymalara neden olur.Bu kaymalar da bize \u015fiddeti de\u011fi\u015fken depremler olarak yans\u0131r.\r\n\r\n,Bu gerilmeler sonucu biriken enerji aniden bo\u015fal\u0131r ve \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir enerji ortay \u00e7\u0131kar.\r\n