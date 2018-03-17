Derbi öncesi büyük şok! Otobüsten düşen Galatasaray taraftarı ağır yaralandı

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SPOR -
ÖZET İZLE: Bursaspor 1 - 0 Sivasspor maçı özeti ve golleri izle | Bursa Sivas maçı kaç kaç bitti?
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MAGAZİN -
Kilolarına çirkin yorum yapan takipçisine Aslıhan'dan sert cevap
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SPOR -
CANLI İZLE: Stoke City - Everton maçı şifresiz canlı izle | Stoke City Everton maçı kaç kaç? | Cenk Tosun oynuyor mu?
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YAŞAM -
Eşi yapamazsın dedi, önce sera sonra lokanta açtı
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YAŞAM -
TEM'de zincirleme kaza: Tüm şeritler kapandı
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SPOR -
Fenerbahçe Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak? FB, GS ŞİFRESİZ İzle| Fener'in Konuğu GS!
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YAŞAM -
Çanakkale'de tır kafeye daldı, 8 kişi yaralandı
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GÜNDEM -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Afrin mesajı: Sona geldik
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SPOR -
Süper Lig Güncel Puan Durumu | Toplu maç sonuçları ve 27. Hafta fikstürü
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DÜNYA -
5 köy daha teröristlerden temizlendi
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YAŞAM -
Hırsızlık yaparken suçüstü yakaladılar!
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SPOR -
MAÇ ÖZETİ İZLE: Gençlerbirliği 1-1 Akhisarspor Skoru, geniş özeti| Gençlerbirliği Akhisar özeti, golleri İZLE
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YAŞAM -
Lunaparkta kan donduran olay!
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YAŞAM -
13. kattan düşen inşaat işçisi feci şekilde can verdi
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GÜNDEM -
Deniz Baykal, ne zaman Türkiye'ye dönecek? (Deniz Baykal nerede, son sağlık durumu)
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DÜNYA -
Rusya'nın hamlesi sonrası İngiltere'den ilk açıklama
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GÜNDEM -
Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi gözaltına alındı
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SPOR -
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Tudor sürprizi
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DÜNYA -
Filipinler’de tek motorlu uçak evin üzerine düştü: 10 ölü
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YAŞAM -
Giresun'da kaza, yaralılar var
Derbi öncesi büyük şok! Otobüsten düşen Galatasaray taraftarı ağır yaralandı
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Türk Telekom Arena önünde toplanan Galatasaray taraftarları emniyet güçleri eşliğinde otobüslerle Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.