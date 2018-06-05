Dereyi görmeden paçaları sıvadılar!

24 Haziran se\u00e7imlerine say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kal\u0131rken, muhalefetin parlamenter sisteme d\u00f6n\u00fc\u015f konusunda kafas\u0131 kar\u0131\u015f\u0131k. ,Hem CHP, hem de \u0130yi Parti ve Saadet Partisi se\u00e7im vaatlerinde \u2018Parlamenter Sisteme\u2019 geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc vurgulasa da CHP\u2019in Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce\u2019nin \u2018yetkilerimi kullan\u0131r\u0131m\u2019 \u015feklindeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131, partisinden ba\u011f\u0131ms\u0131z hareket ediyor g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc vermesi ve s\u0131k s\u0131k parlamenter sisteme d\u00f6n\u00fc\u015f i\u00e7in 2 y\u0131ll\u0131k bir s\u00fcreyi telaffuz etmesi ittifak\u0131n di\u011fer ortaklar\u0131n\u0131 tedirgin etti. ,\u0130yi Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, se\u00e7imler \u00f6ncesinde parlamenter sistemi d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc garanti almak i\u00e7in bir protokol haz\u0131rlanmas\u0131 amac\u0131yla harekete ge\u00e7ti. ,Ak\u015fener bu kapsamda d\u00fcn CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile bir araya geldi. ,\u0130ki liderin parlamenter sisteme d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 konu\u015ftu\u011fu toplant\u0131 \u2018dereyi g\u00f6rmeden pa\u00e7ay\u0131 s\u0131vamak\u2019 olarak yorumlan\u0131rken, yakla\u015f\u0131k 1 saat s\u00fcren toplant\u0131da parlamenter sisteme d\u00f6n\u00fc\u015f i\u00e7in komisyon kurulmas\u0131 kararla\u015ft\u0131rd\u0131.,Toplant\u0131 sonras\u0131 K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve Ak\u015fener ortak bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131. Se\u00e7menin parlamenter sistemi istedi\u011fini savunan Ak\u015fener, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na 24 Haziran\u2019dan \u00f6nce komisyon kurup bir araya gelerek, parlamenter sistemin nas\u0131l olaca\u011f\u0131 konusunun yol haritas\u0131n\u0131n milletle payla\u015f\u0131lmas\u0131 \u00f6nerisinde bulundu\u011funu dile getirdi. CHP lideri K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu da \u201cSay\u0131n Genel Ba\u015fkan\u0131n b\u00f6yle bir \u00f6nerisi oldu. Bizim a\u00e7\u0131m\u0131zdan keyifli bir \u00f6neri bu, gere\u011fini yerine getirece\u011fiz\u201d ifadelerini kulland\u0131.