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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Eski eşi tarafından vurulan kadın yoğun bakımda
YAŞAM
-
Samsun'da 2 HDP'li tutuklandı
YAŞAM
-
Kazada ölen aynı aileden 3 kişi yan yana toprağa verildi
SPOR
-
Arsenal gözünü Oğuzhan Özyakup'a dikti
SPOR
-
Şifresiz İzle: Sevilla Manchester United Maçı Şifresiz Canlı İzle | Sevilla Manchester Maçı Hangi Kanalda?
GÜNDEM
-
AK Parti ve MHP temsilcileri seçim ittifakı teklifini açıkladı
GÜNDEM
-
Dışişleri: PYD/YPG, Münbiç'ten çekilecek
DÜNYA
-
Peru'daki otobüs kazasında 30'dan fazla kişi öldü
YAŞAM
-
'Mavi Balina' oyunu oynayan bir genç daha intihar etti
MAGAZİN
-
Teyzesinden Sibel Can açıklaması
DÜNYA
-
Esad rejimi, Doğu Guta'da 25 sivili daha öldürdü
SPOR
-
Şampiyonlar Ligi'nin yeni kanalı belli oldu!
POLİTİKA
-
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Sevakin Adası'nda
YAŞAM
-
Erciyes’te kar sezonu uzadı
DÜNYA
-
Savaş gemileri Karadeniz'e doğru yola çıktı!
DÜNYA
-
Almanya şansölyesi Merkel'in partisi: 'Türk askeri Afrin'den çekilsin'
EKONOMİ
-
Artık ev satın alırken içi ve dışı 3 boyutlu görülecek
GÜNDEM
-
Emekli Orgeneral Ünal, müşteki sıfatıyla ifade verdi
GÜNDEM
-
Afrin'de iki köy daha teröristlerden temizlendi
DÜNYA
-
Paris'in görünmeyen yüzü
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Ders esnasında oldu, kimse fark etmedi! 12 öğrenci şuan hastanede...
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Akıl almaz olay Kayseri'deki bu okulda meydana geldi.
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