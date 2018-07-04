Destici'den gündeme dair önemli açıklamalar

Son g\u00fcnlerde artan 'kaybolan \u00e7ocuk' haberleriyle ilgili konu\u015fan B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, "Sanki bir yerden d\u00fc\u011fmeye bas\u0131lm\u0131\u015f gibi" dedi. Destici, ayr\u0131ca ''Size ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 teklifi geldi mi?'' sorusuna cevap verdi.\r\n\r\n,Destici, se\u00e7imlerin g\u00fcvenli ve demokratik bir ortamda yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, milletin y\u00fczde 90 civar\u0131nda katk\u0131 g\u00f6stererek demokrasiye olan inanc\u0131n\u0131 ve milli iradeye olan ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 bir kez daha ortaya koydu\u011funu, huzur ve g\u00fcvene kavu\u015fan T\u00fcrkiye'nin bundan sonra bar\u0131\u015f ve karde\u015flik i\u00e7erisinde yoluna devam edece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"\u00c7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n ka\u00e7\u0131r\u0131larak \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi, \u00f6l\u00fcme terk edilmesi, tacize ve tecav\u00fcze u\u011framas\u0131, ger\u00e7ekten bunlar dayan\u0131lmaz bir noktaya gelmi\u015ftir. Sanki bir yerlerden d\u00fc\u011fmeye bas\u0131lm\u0131\u015f ve bunlar planl\u0131 bir \u015fekilde yap\u0131l\u0131yor gibi toplumun belli kesimlerinde bir kanaat olu\u015fmu\u015ftur. E\u011fer bunun arkas\u0131nda bir plan varsa, bunlar bir merkezden y\u00f6netilip, e\u011fer planl\u0131 bir \u015fekilde yap\u0131l\u0131yorsa, bunun da mutlaka ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131, T\u00fcrkiye, T\u00fcrk milleti ve \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z \u00fczerinde oynanan oyunlar\u0131n mutlaka ama mutlaka cevab\u0131n\u0131n en \u015fiddetli \u015fekilde verilmesi gerekir."\r\n\r\n,Toplant\u0131da gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 da yan\u0131tlayan Destici, "Size ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 teklifi geldi mi? Gelirse tavr\u0131n\u0131z ne olur?" ve "Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n, TBMM Ba\u015fkan\u0131 olabilece\u011fi konu\u015fuluyor. Sizin tavr\u0131n\u0131z ne olur?" \u015feklindeki sorular \u00fczerine, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,Bizim BBP olarak \u015f\u00f6yle bir \u00f6nerimiz var, yerel se\u00e7imlerle ilgili onu da bug\u00fcn s\u00f6ylemiyoruz, biz 2009'dan beri yerel se\u00e7imlerin mart ay\u0131nda yap\u0131lmas\u0131n\u0131 do\u011fru bulmuyoruz, k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131nda yap\u0131lmas\u0131n\u0131 do\u011fru bulmuyoruz. Se\u00e7imlerin daha rahat bir ortamda yap\u0131lmas\u0131n\u0131 arzu ediyoruz, bu anlamda yerel se\u00e7imlerin sonbahara al\u0131nmas\u0131 noktas\u0131nda bir g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcz var.",BBP Genel Merkezi'nde d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131na ve g\u00fcndemdeki di\u011fer baz\u0131 konulara ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Destici, AK Parti te\u015fkilatlar\u0131yla \u00e7ok uyumlu, karde\u015f\u00e7e bir se\u00e7im s\u00fcreci ge\u00e7irdiklerini, sonu\u00e7ta da Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n se\u00e7imlerden ba\u015far\u0131yla \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Son g\u00fcnlerde g\u00fcndem oturan, \u00e7ocuklara y\u00f6nelik istismar ve \u015fiddet olaylar\u0131na da de\u011finen Destici, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,Destici, BBP olarak idamla ilgili yasan\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n yanl\u0131\u015f oldu\u011fu ve geri getirilmesi gerekti\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcncesinde olduklar\u0131n\u0131 an\u0131msatarak, konuyu TBMM g\u00fcndemine getireceklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili hen\u00fcz bize ula\u015fan bir bilgi olmad\u0131 ama \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde bu i\u015fin konu\u015fulaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Benim kabinede ya da ba\u015fka bir g\u00f6revde yer almam \u015fu anda bizim g\u00fcndemimizde de\u011fil, benim de b\u00f6yle bir talebim yok. Ben \u015fu anda BBP 'yi TBMM'de temsil ediyorum, in\u015fallah niyetim ve arzum da bu temsili devam ettirmek.\r\n\r\n,