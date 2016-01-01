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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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Putin’den Suriye açıklaması
MAGAZİN
-
Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? | Survivor Kim Elendi? (2018 Survivor Eleme)
SPOR
-
İşte Comolli'nin listesindeki yıldızlar! F.Bahçe...
SPOR
-
Stuttgart Tayfun Korkut’un sözleşmesini uzattı
MAGAZİN
-
Ünlü şarkıcı cinayetten tutuklandı
SPOR
-
Motor tutkunları Hamburg’da buluştu
SPOR
-
Milliler U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 2. oldu
DÜNYA
-
Suudi Arabistan'a füze saldırısı
YAŞAM
-
Kocaeli'de derede ceset bulundu
MAGAZİN
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Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2 için tarih verdi
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sıkıysa geri çevirsin
GÜNDEM
-
Destici’den Kandil Operasyonu açıklaması
DÜNYA
-
Irak'ta yangın sonrası "yeniden seçim" çağrısı
DÜNYA
-
Trump’ın üst düzey danışmanı: Kanada bizi sırtımızdan bıçakladı
YAŞAM
-
2 kişiyi vuran muhtar intihar etti
SPOR
-
Potada final heyecanı sürüyor
SPOR
-
Ramil Guliyev 200 metre yarışını birinci bitirdi
GÜNDEM
-
Başbakan Yıldırım’dan hızlı tren müjdesi
DÜNYA
-
Dudak uçuklatan rakam! Görüşmenin maliyeti belli oldu
YAŞAM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailesine telefon
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Destici’den Kandil Operasyonu açıklaması
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Resmen açıkladı! Operasyon başladı, Kandil'e Türk bayrağı dikilecek!
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