Destici'nin oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

BBP Genel Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Destici'nin oy kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131ktan cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131ndan Recep Tayyip Erdo\u011fan birinci \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi (BBP) Genel Ba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Ankara Milletvekili Aday\u0131 Mustafa Destici'nin oy kulland\u0131\u011f\u0131 sand\u0131ktan cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131ndan Recep Tayyip Erdo\u011fan birinci \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7imi i\u00e7in Destici'nin oy kulland\u0131\u011f\u0131 Ke\u00e7i\u00f6ren'de Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ndeki 3203 numaral\u0131 sand\u0131ktan \u00e7\u0131kan 323 oydan 7'si ge\u00e7ersiz say\u0131ld\u0131.\r\n,Sand\u0131ktan cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131ndan Recep Tayyip Erdo\u011fan'a 166, Muharrem \u0130nce'ye 112, Meral Ak\u015fener'e 33, Temel Karamollao\u011flu'na 5 oy \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,