Dev bankanın satışı için tarih verildi

Rusya'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck bankas\u0131 Sberbank'\u0131n i\u015ftiraki olan Denizbank'\u0131 y\u0131l\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7eyre\u011finde NBD'ye sataca\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130ddiaya g\u00f6re, sat\u0131\u015f i\u015fleminin toplam tutar\u0131 5.5 milyar dolara ula\u015fabilir.,Denizbank Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hakan Ate\u015f, bankan\u0131n sat\u0131\u015f s\u00fcrecinin may\u0131s ay\u0131nda sonu\u00e7lanaca\u011f\u0131n\u0131 umdu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Ate\u015f daha \u00f6nce, bankan\u0131n Dubaili Emirates NBD'ye sat\u0131\u015f\u0131yla ilgili olarak, "Emirates ile hissedarl\u0131k g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri, normal ticaret kurallar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde s\u00fcr\u00fcyor" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n,Bankan\u0131n sat\u0131\u015f s\u00fcreciyle ilgili de\u011ferlendirmede bulunan Denizbank CEO'su Hakan Ate\u015f, "Sat\u0131\u015f s\u00fcreci in\u015fallah may\u0131sta sonu\u00e7lan\u0131r" dedi.\r\n