Dev 'canavar' adım adım ortaya çıkıyor!

D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck u\u00e7aklar\u0131ndan biri... ,Boeing 787-9 Dreamliner model u\u00e7ak i\u015fte ad\u0131m ad\u0131m b\u00f6yle ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor!\r\n,Binlerce kilometre mesafeyi kat etmek i\u00e7in 17 saatlik u\u00e7u\u015fa ba\u015flamadan \u00f6nce son \u015feklini al\u0131yor!\r\n,Kanat tak\u0131m i\u015flemi...\r\n,Dreamliner, Avrupa ve Avustralya'y\u0131 birbirine ba\u011flayacak! Tam 17 saatte...\r\n,Do\u011frudan u\u00e7u\u015fla Perth'ten ba\u015flayan yolculuk Bat\u0131 Avustralya'da son bulacak.\r\n,U\u00e7a\u011f\u0131n kaplanmas\u0131 ve boya i\u015flemi 4 g\u00fcn s\u00fcr\u00fcyor\r\n,.,U\u00e7a\u011f\u0131n pencereleri di\u011fer u\u00e7aklara k\u0131yasla daha b\u00fcy\u00fck...\r\n,Yolcular\u0131n kar\u015f\u0131lar\u0131nda bulunan ekranlar ise HD kalitesinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fc sunuyor.\r\n,236 yolcu kapasiteli...\r\n,Daha az koltuk olmas\u0131 nedeniyle yolculara daha geni\u015f bir oturma alan\u0131 sunuluyor.\r\n,First Class kabini bulunmayan u\u00e7akta Business Class b\u00f6l\u00fcm\u00fc var.\r\n,Business Class kabini i\u00e7in 42 koltuk ayr\u0131lm\u0131\u015f.\r\n,Ayn\u0131 zamanda 28 Premium Ekonomi s\u0131n\u0131f\u0131 koltuklar...\r\n,Ve 166 adet de standart Ekonomi s\u0131n\u0131f\u0131 koltuk bulunuyor.\r\n,Ve u\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z 17 saatlik u\u00e7u\u015fa haz\u0131r!\r\n,NASA'n\u0131n aylar \u00f6nce payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 u\u00e7u\u015f testindeki kaza g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor. U\u00e7ak yere bak\u0131n nas\u0131l \u00e7ak\u0131l\u0131yor? \u0130\u00e7erisinde neler oluyor?\r\n,U\u00e7ak \u00f6nce sola do\u011fru kay\u0131yor; ard\u0131ndan sol kanat yere temas ediyor ve kanat kopuyor.\r\n,Kanad\u0131n kopmas\u0131yla birlikte her yer toz duman oluyor ve ard\u0131ndan u\u00e7ak alev topuna d\u00f6n\u00fcyor.\r\n,\u015eimdi de farkl\u0131 bir a\u00e7\u0131dan u\u00e7ak kazas\u0131na bakal\u0131m. U\u00e7ak yere kontroll\u00fc bir \u015fekilde inemiyor ve sol kanat \u00f6nce yerle temas ediyor.\r\n,\u0130\u015fte kanad\u0131n yere temas etti\u011fi an...\r\n,U\u00e7a\u011f\u0131n kanad\u0131n\u0131n yere temas etmesinin ard\u0131ndan alev topuna d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc an...\r\n