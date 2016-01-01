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Dev hamburger zincirinde ayağa kaldıran görüntü!
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Ünlü bir hamburger zinciri mağazasında çekilen görüntüler şoke etti. Eyaletteki sağlık otoriteleri hamburger şubesinin kapatılmasına karar verdi.
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