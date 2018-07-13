Dev kulüpte şok! Yollar ayrıldı

Haber geldi! Dev kul\u00fcpte \u015fok! Yollar ayr\u0131ld\u0131,Chelsea, \u0130talyan teknik adam Antonio Conte ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u0130ngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de beklenen ayr\u0131l\u0131k ger\u00e7ekle\u015fti.,Maviler'e 2016-2017 sezonunda \u0130ngiltere Premier Lig \u015fampiyonlu\u011fu ve bu sezon da \u0130ngiltere Federasyon Kupas\u0131'n\u0131 kazand\u0131ran ancak ligi 5. s\u0131rada bitirdi\u011fi i\u00e7in \u015eampiyonlar Ligi'ne kat\u0131lma \u015fans\u0131n\u0131 kaybeden \u0130talyan \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 Antonio Conte ile yollar ayr\u0131ld\u0131.,49 ya\u015f\u0131ndaki teknik adam, 742 g\u00fcn g\u00f6revde kald\u0131\u011f\u0131 Chelsea'de 106 ma\u00e7ta 70 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 ma\u011flubiyet ya\u015fad\u0131.,\u0130ngilizlerin tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na bir ba\u015fka \u0130talyan teknik direkt\u00f6r Maurizio Sarri'yi getirece\u011fi konu\u015fuluyor.,.