Dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Konya \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve Bey\u015fehir \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, il\u00e7e merkezindeki bir depoda 2521 ve 6136 SKM kapsam\u0131nda silah ve kesici malzemeler bulundu\u011fu istihbarat\u0131 \u00fczerine harekete ge\u00e7ti.\r\n,Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan arama karar\u0131na istinaden belirtilen depoda arama ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Depoda yap\u0131lan aramada usuls\u00fcz ve ka\u00e7ak \u00fcretim oldu\u011fu iddia edilen ruhsats\u0131z bin 536 adet av t\u00fcfe\u011fi, 1 adet el d\u00fcrb\u00fcn\u00fc, 23 adet gece g\u00f6r\u00fc\u015f d\u00fcrb\u00fcn\u00fc, 74 adet t\u00fcfek namlusu, 111 adet t\u00fcfek dip\u00e7i\u011fi, 93 adet av t\u00fcfe\u011fi \u015farj\u00f6r\u00fc, 302 adet muhtelif av t\u00fcfe\u011fi silah par\u00e7alar\u0131, 9 bin 569 adet komando b\u0131\u00e7a\u011f\u0131, av b\u0131\u00e7a\u011f\u0131, kelebek, mu\u015ftal\u0131 ve sustal\u0131 muhtelif b\u0131\u00e7aklar, 34 adet \u00f6zel yap\u0131m balta 174 adet sat\u0131r, 2 adet k\u0131l\u0131\u00e7, 7 adet a\u00e7\u0131l\u0131\u015f \u015fi\u015fli baston, 61 adet b\u0131\u00e7ak par\u00e7as\u0131 ele ge\u00e7irildi.,A\u011fz\u0131na kadar silah, b\u0131\u00e7ak ve kesici malzemelerle dolu depodaki malzemeler jandarma taraf\u0131ndan bir kapal\u0131 kasa kamyona y\u00fcklendikten sonra \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek muhafaza alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Ele ge\u00e7irilen malzemeler say\u0131m ve tespit \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda Bey\u015fehir Adliyesi\u2019ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili olarak M.K. ile \u0130.K. adl\u0131 \u015f\u00fcphelilerin ifadelerinin al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,6136 say\u0131l\u0131 kanun kapsam\u0131nda oldu\u011fu de\u011ferlendirilen kesici delici malzemelerin yurda sokulmas\u0131 ve yap\u0131m\u0131 yasaklanan, sat\u0131lmas\u0131, sat\u0131n al\u0131nmas\u0131, ta\u015f\u0131nmas\u0131 ve bulundurulmas\u0131 da yasak oldu\u011fu belirtildi.,Jandarman\u0131n Bey\u015fehir\u2019deki operasyonunda ele ge\u00e7irilen silah ve kesici delici malzemelerin bir defada yakalanan en \u00e7ok silah ve malzeme oldu\u011fu belirtildi. ,