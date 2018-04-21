Dev şirket milyarlarca dolar kaybetti!

AA muhabirinin derledi\u011fi verilere g\u00f6re, New York borsas\u0131nda \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fcn\u00fc 177,84 dolardan kapatan Apple hisseleri, per\u015fembe g\u00fcn\u00fc d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7meye ba\u015flad\u0131. Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 2,8, bug\u00fcn de y\u00fczde 4,1 kay\u0131p g\u00f6steren \u015firketin hisseleri, b\u00f6ylece son 2 i\u015f g\u00fcn\u00fcnde y\u00fczde 6,8 de\u011fer kaybetmi\u015f oldu. S\u00f6z konusu d\u00f6nemde firman\u0131n piyasa de\u011feri de 928,7 milyar dolardan 865,4 milyar dolara gerileyerek 63,3 milyar dolar kay\u0131p ya\u015fad\u0131.,Dev teknoloji \u015firketi 2 g\u00fcnde on milyarlarca dolar kaybetti.,Uzmanlar, Apple'a \u00e7ip \u00fcreten Tayvanl\u0131 firma Taiwan Semiconductor Manufacturing'in per\u015fembe g\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u015firketin mobil sekt\u00f6rden gelen talebin zay\u0131f oldu\u011funu vurgulad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti. Zay\u0131f \u00e7ip talebi nedeniyle Apple'\u0131n en son ak\u0131ll\u0131 telefonu modeli olan iPhone X sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n bu y\u0131l\u0131n ilk \u00e7eyre\u011finde piyasa beklentilerinin alt\u0131nda gelmesi ihtimaline i\u015faret eden uzmanlar, bu nedenle yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n Apple hisselerine kar\u015f\u0131 sat\u0131\u015f pozisyonu ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.,.,Apple, bu y\u0131l\u0131n ocak-mart d\u00f6nemine dair net kar ve gelirini 1 May\u0131s'ta a\u00e7\u0131klayacak. \u015eirket, bilan\u00e7olar\u0131nda, iPhone modellerinin ayr\u0131 ayr\u0131 sat\u0131\u015f verileri yerine t\u00fcm modellerin toplam sat\u0131\u015f rakamlar\u0131na yer veriyor.,