Devlet 5 bin 850 kişi alacak

Y\u0131l ba\u015f\u0131ndan beri ba\u015fta Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc olmak \u00fczere bir\u00e7ok kurumda y\u00fczlerce yeni personel istihdam eden devlet, ihtiya\u00e7 duyulan kadrolara al\u0131m i\u00e7in ilana \u00e7\u0131kmaya devam ediyor. ,2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4\/B stat\u00fcs\u00fcndeki s\u00f6zle\u015fmeli personel ve 317 bin i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran kamu, i\u015f kap\u0131s\u0131 olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrecek. ,Buna g\u00f6re; Y\u00fcksek \u00d6\u011frenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2 bin 264 s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i, ,406 engelli i\u015f\u00e7i ve 330 eski h\u00fck\u00fcml\u00fc i\u015f\u00e7i, Polis Meslek Y\u00fcksekokullar\u0131 2 bin 500 \u00f6\u011frenci, Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi 100 hem\u015firenin de aralar\u0131nda oldu\u011fu toplam 152 s\u00f6zle\u015fmeli personel, ,Savunma Sanayii M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131 23 proje m\u00fchendisi, 28 proje asistan\u0131 ve 9 y\u00f6netici asistan\u0131 olmak \u00fczere toplam 60 s\u00f6zle\u015fmeli personel, ,S\u00fcleyman Demirel \u00dcniversitesi 100 ge\u00e7ici i\u015f\u00e7i, Ki\u015fisel Verileri Koruma Kurumu 35 uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131 alacak. ,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki 1 ayl\u0131k s\u00fcre\u00e7te ba\u015fvurular, bu kurumlar taraf\u0131ndan KPSS puan\u0131 ve belirlenen di\u011fer kriterlere g\u00f6re de\u011ferlendirilecek. ,Sadece bu d\u00f6nemde toplam al\u0131mlar, 5 bin 850 ki\u015fiyi bulacak. ,\u00d6te yandan, Kara Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 da uzman \u00e7avu\u015f, uzman onba\u015f\u0131 ve s\u00f6zle\u015fmeli er al\u0131m\u0131 i\u00e7in ilana \u00e7\u0131kt\u0131.