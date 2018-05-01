Devlet desteği aldılar! Şimdi paraya para demiyorlar

Devlet deste\u011fi ald\u0131lar! \u015eimdi y\u0131lda 300 bin lira kazan\u0131yorlar\r\n,.,Devlet deste\u011fiyle ba\u015flad\u0131klar\u0131 ar\u0131c\u0131l\u0131kta 45 olan kovan say\u0131s\u0131n\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede 450'ye \u00e7\u0131karan \u0130zmirli \u00e7ift, y\u0131lda 20 ton bal, krali\u00e7e ar\u0131 ve polen sat\u0131\u015f\u0131yla 300 bin lira gelire ula\u015ft\u0131.\r\n,\u0130zmir'in Sel\u00e7uk il\u00e7esinde ya\u015fayan Abdullah ve Meral Akk\u0131n \u00e7ifti, yakla\u015f\u0131k 3 y\u0131l \u00f6nce amat\u00f6r olarak ar\u0131c\u0131l\u0131\u011fa ba\u015flad\u0131.\r\n,Abdullah Akk\u0131n, hayvanlar\u0131n\u0131 satarak tamamen bu i\u015fe y\u00f6neldi ancak bu alanda \u00e7ok fazla bilgi sahibi olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ar\u0131lar\u0131 telef oldu. Ar\u0131c\u0131l\u0131kla ilgili ara\u015ft\u0131rma yapan Abdullah Akk\u0131n, 2 y\u0131l \u00f6nce G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc "Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i Projesi"nden faydaland\u0131. ,Bu kapsamda ilk \u00f6nce ar\u0131 yeti\u015ftiricili\u011fi e\u011fitimi alan Akk\u0131n'a 30 bin lira de\u011ferinde 45 kovan ve ar\u0131c\u0131l\u0131k i\u00e7in gerekli ekipman hibe edildi. E\u015fine, yeni ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 i\u015fte destek olmak isteyen Meral Akk\u0131n da uzun y\u0131llar yapt\u0131\u011f\u0131 kuaf\u00f6rl\u00fck mesle\u011fini b\u0131rakt\u0131.\r\n,Zamanlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kovanlar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda ge\u00e7iren \u00e7ift, daha kaliteli bal elde etmek i\u00e7in farkl\u0131 b\u00f6lgelere gidiyor. Bahar aylar\u0131n\u0131n belli d\u00f6nemlerinde ar\u0131lar\u0131n\u0131 \u00c7anakkale, Tekirda\u011f, Bal\u0131kesir ve Ayd\u0131n gibi kentlere g\u00f6t\u00fcren Akk\u0131n \u00e7ifti, 2 y\u0131l gibi bir s\u00fcrede kovan say\u0131s\u0131n\u0131 450'ye \u00e7\u0131kard\u0131,Abdullah Akk\u0131n, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ar\u0131c\u0131l\u0131k yapmaya ba\u015flad\u0131ktan sonra hayatlar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Devlet deste\u011finin bir k\u0131v\u0131lc\u0131m\u0131 ate\u015fledi\u011fini dile getiren Akk\u0131n, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"Bakanl\u0131\u011f\u0131n verdi\u011fi ar\u0131 bize maya oldu. \u0130yi ki b\u00f6yle bir \u015fey yapm\u0131\u015f\u0131m. Ge\u00e7en sene 450 kovandan 20 ton bal ald\u0131m. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda krali\u00e7e ar\u0131 ve polen de sat\u0131\u015f\u0131yla beraber y\u0131ll\u0131k 300 bin lira kazan\u0131yorum. Trakt\u00f6r\u00fcm ve arabam eskiydi, onlar\u0131 de\u011fi\u015ftirdim. Ar\u0131 olmasayd\u0131 bu duruma gelemezdik." diye konu\u015ftu.,E\u015finin yard\u0131mlar\u0131 sayesinde ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011funu vurgulayan Akk\u0131n, \u00f6nce bal \u00fcretimini \u00f6\u011frendiklerini, ard\u0131ndan ise gelirlerini artt\u0131rmak i\u00e7in krali\u00e7e ar\u0131 ve polene y\u00f6neldiklerini kaydetti.\r\n\r\n,G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n hayata ge\u00e7irdi\u011fi projelerle \u00e7ift\u00e7ilere her zaman destek oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Akk\u0131n, "Ar\u0131c\u0131l\u0131k zor ama yap\u0131lmayacak bir i\u015f de\u011fil. Disiplin ve d\u00fczen isteyen bir meslek. Ar\u0131lar ge\u00e7im kayna\u011f\u0131m\u0131z oldu, bu saatten sonra ar\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 b\u0131rakma l\u00fcks\u00fcm yok. \u00d6nce onlar bize bakacak, sonra biz onlar bakaca\u011f\u0131z." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Meral Akk\u0131n ise ar\u0131c\u0131l\u0131\u011fa k\u0131sa s\u00fcrede al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nAr\u0131larla ilgilenmedi\u011fi zaman kendini huzursuz hissetti\u011fini dile getiren Akk\u0131n, "Bu i\u015fi severek yap\u0131yorum. Ge\u00e7en g\u00fcn g\u00f6z\u00fcmden soktular ama art\u0131k '\u00f6p\u00fcyorlar' diyorum. Ar\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6rmeden yapam\u0131yorum, onlar\u0131 evlatlar\u0131mdan ay\u0131rm\u0131yorum. Son nefesime kadar bu i\u015fi yapaca\u011f\u0131m." dedi.,G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde g\u00f6revli Ziraat M\u00fchendisi Fisun Toker de Akk\u0131n ailesinin, elde ettikleri ba\u015far\u0131yla bir\u00e7ok gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7iye \u00f6rnek oldu\u011funu vurgulad\u0131.Kent genelinde son 2 y\u0131lda 371 gen\u00e7 \u00e7ift\u00e7iye ar\u0131c\u0131l\u0131k, s\u00fcs bitkileri yeti\u015ftiricili\u011fi, k\u00fc\u00e7\u00fck ve b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanc\u0131l\u0131k konusunda 11 milyon lira destek verildi\u011fini an\u0131msatan Toker, 2016 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan program\u0131n 31 Aral\u0131k'a kadar devam edece\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n