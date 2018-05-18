Devlet desteği ile kurdu, şimdi siparişlere yetişemiyor

Yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131l \u00f6nce e\u015finin \u00f6nerisi \u00fczerine G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k \u0130l\u00e7e M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne giderek, "Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i Projesi"ne ba\u015fvuran 37 ya\u015f\u0131ndaki Morcu, ba\u015fvurusunun uygun g\u00f6r\u00fclmesi \u00fczerine 30 bin lira hibe almaya hak kazand\u0131.\r\n\r\n,Sipari\u015flere yeti\u015femiyor,Ald\u0131\u011f\u0131 destekle il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 S\u00fcleymanbeyler k\u00f6y\u00fcndeki evinin yak\u0131n\u0131nda 1 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazide 40 kovan ile ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcreticili\u011fine ba\u015flayan Morcu, g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e kovan say\u0131s\u0131n\u0131 artt\u0131rarak 75'e y\u00fckseltti.\r\n\r\n,Kilogram\u0131 5 bin liradan al\u0131c\u0131 bulan ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc T\u00fcrkiye'nin d\u00f6rt bir yan\u0131na g\u00f6nderen kad\u0131n giri\u015fimci, bu y\u0131l 25 kilogram \u00fcr\u00fcn \u00e7\u0131karmay\u0131 hedefledi\u011fi i\u015finde, sipari\u015fleri yeti\u015ftirmekte zorlan\u0131yor.\r\n\r\n,Zonguldak'\u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde ya\u015fayan 2 \u00e7ocuk annesi Zeliha Morcu, "Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i Projesi" kapsam\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 hibe deste\u011fiyle \u00fcretti\u011fi ar\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fc, kilogram\u0131 5 bin liradan T\u00fcrkiye'nin \u00e7e\u015fitli illerine g\u00f6nderiyor.\r\n\r\n,Devlet deste\u011fi ile kurdu,.,Kilolsunu 5 bin liradan sat\u0131yor