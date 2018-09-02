Devlet hesap sordu

Ticaret Bakan\u0131 Ruhsar Pekcan, son d\u00f6nemde finansal piyasalardaki ge\u00e7ici dalgalanmalar\u0131 f\u0131rsat olarak g\u00f6ren spek\u00fclat\u00f6rlere izin verilmeyece\u011fini s\u00f6ylemi\u015f, konuyla ilgili cuma g\u00fcn\u00fc Resmi Gazete\u2019de de y\u00f6netmelik yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131. Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131nca f\u0131rsat\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek amac\u0131yla yap\u0131lan denetimler, 3 koldan ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. Bu \u00e7er\u00e7evede \u201c6502 say\u0131l\u0131 T\u00fcketicinin Korunmas\u0131 Kanunu\u201d, \u201cTicari Reklam ve Haks\u0131z ticari Uygulamalar Y\u00f6netmeli\u011fi\u201d, \u201c4054 say\u0131l\u0131 Rekabetin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun\u201d kapsam\u0131nda denetimler yap\u0131l\u0131yor. Ayk\u0131r\u0131l\u0131k tespit edilen uygulamalara ili\u015fkin, bu mevzuatlar\u0131n cezai h\u00fck\u00fcmleri \u00e7er\u00e7evesinde yapt\u0131r\u0131m uygulan\u0131yor., 81 ilde e\u015f zamanl\u0131 yap\u0131lan denetimler kapsam\u0131nda; g\u0131da, mobilya ve beyaz e\u015fya sekt\u00f6rlerinde faaliyet g\u00f6steren i\u015f yerlerine gidildi. Ekipler, fiyatlarda yap\u0131lan de\u011fi\u015fimleri inceledi ve bu de\u011fi\u015fiklikler hakk\u0131nda bilgi ald\u0131. Yap\u0131lan denetimler neticesinde baz\u0131 temel \u00fcr\u00fcn gruplar\u0131nda normalin \u00fczerinde fiyat art\u0131\u015flar\u0131 g\u00f6zlemlendi. Ayr\u0131ca baz\u0131 \u00fcr\u00fcn gruplar\u0131nda gramaj d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclerek \u00f6rt\u00fcl\u00fc zam yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve fiyat etiketi ile ambalajlarda mevzuata uygunsuzluk bulundu\u011fu tespit edildi. Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan s\u00f6z konusu uygulamalarla ilgili gerekli idari i\u015flemler ba\u015flat\u0131ld\u0131.,T\u00fcketici birlikleri; serbest piyasa \u015fartlar\u0131nda i\u015f yerlerinin her \u00fcr\u00fcn\u00fc istedi\u011fi fiyata satabilece\u011fini, sadece ila\u00e7, k\u0131rm\u0131z\u0131 et, ekmek, elektrik, gaz, su gibi stratejik ve herkesi ilgilendiren alanlarda devletin reg\u00fclasyon hakk\u0131n\u0131n olaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Ancak etik nedenlerle \u00fcr\u00fcnlerin \u00fczerinde bir otororite kurulmas\u0131 gerekti\u011fini belirten uzmanlar, devlet kadar vatanda\u015fa da \u00f6nemli g\u00f6revler d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. Uzmanlar, \u201cDevlet fiyat manip\u00fclasyonlar\u0131n\u0131n kaynag\u0131na inmeli. \u00c7\u00f6z\u00fcm bulmal\u0131. Vatanda\u015f da bilin\u00e7li hareket ederek, gerekirse tasarrufu art\u0131rmal\u0131 ve gereksiz al\u0131\u015fveri\u015ften ka\u00e7arak do\u011fal reg\u00fclasyonu sa\u011flamal\u0131\u201d dedi.,T\u00fcrkiye\u2019nin ekonomik sava\u015f verdi\u011fi bir d\u00f6nemde, i\u00e7eride de market raflar\u0131ndaki fiyatlar\u0131n \u201canl\u0131k de\u011fi\u015fti\u011fine\u201d dair artan \u015fikayetler \u00fczerine devlet harekete ge\u00e7ti. ,Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131, d\u00f6viz kurundan zarar g\u00f6rmemesine ra\u011fmen, \u201cbu durumlardan etkileniyormu\u015f\u201d gibi hareket edenleri tespit etmek amac\u0131yla, i\u015fe \u00f6nce perakende sat\u0131\u015f yapan yerlerden ba\u015flad\u0131.