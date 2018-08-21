Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor!

\u0130\u015f arayanlara m\u00fcjde!,Devlet vatanda\u015flara i\u015f imkan\u0131 sunmaya devam ediyor.,Bu y\u0131l\u0131n mart ay\u0131 verilerine g\u00f6re 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4\/B stat\u00fcs\u00fcndeki s\u00f6zle\u015fmeli personel ve 317 bin i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran kamu, i\u015f kap\u0131s\u0131 olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Y\u0131l ba\u015f\u0131ndan beri ba\u015fta Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc olmak \u00fczere bir\u00e7ok kurumda y\u00fczlerce yeni personel istihdam eden devlet, ihtiya\u00e7 duyulan kadrolara al\u0131m i\u00e7in ilana \u00e7\u0131kmaya devam ediyor.\r\n\r\n,Devlet Personel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n internet sitesinde yay\u0131mlanan ilana g\u00f6re, Y\u00fcksek \u00d6\u011frenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u0130\u015eKUR \u00fczerinden 2 bin 264 s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i, 406 engelli i\u015f\u00e7i ve 330 eski h\u00fck\u00fcml\u00fc i\u015f\u00e7i alacak. Ba\u015fvurular \u0130\u015eKUR'a yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Polis Akademisi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 Polis Meslek Y\u00fcksekokullar\u0131na 2018-2019 e\u011fitim-\u00f6\u011fretim d\u00f6nemi i\u00e7in 2 bin 250 erkek, 250 kad\u0131n olmak \u00fczere toplam 2 bin 500 \u00f6\u011frenci al\u0131nacak. ,Al\u0131ma ili\u015fkin s\u0131nav takvimi Polis Akademisi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n internet sitesinde ilan edilecek.\r\n\r\n,S\u00fcleyman Demirel \u00dcniversitesi Yap\u0131 \u0130\u015fleri ve Teknik Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Park ve Bah\u00e7elere engelli, eski h\u00fck\u00fcml\u00fc ve ter\u00f6r ma\u011fdurlar\u0131n\u0131n da aralar\u0131nda oldu\u011fu 100 ge\u00e7ici i\u015f\u00e7i alacak. Ba\u015fvurular, 27 A\u011fustos'a kadar \u0130\u015eKUR \u00fczerinde yap\u0131labilecek.\r\n\r\n,Savunma Sanayii M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131 23 proje m\u00fchendisi, 28 proje asistan\u0131 ve 9 y\u00f6netici asistan\u0131 olmak \u00fczere toplam 60 s\u00f6zle\u015fmeli personel istihdam edecek. ,KPSS sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re en y\u00fcksek puana sahip olandan ba\u015flanarak al\u0131nacak personelin 5 kat\u0131na kadar aday s\u0131nava kat\u0131lmaya hak kazanacak. ,S\u0131nava kat\u0131lmaya hak kazanan adaylar\u0131n, KPSS puanlar\u0131, s\u0131nav\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 yer, tarih ve saatleri M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131n (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayr\u0131ca ilan edilecek.\r\n\r\n,Ki\u015fisel Verileri Koruma Kurumu 35 ki\u015fisel verileri koruma uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131 alacak., Ba\u015fvurular 10-21 Eyl\u00fcl aras\u0131nda kurum internet sitesinden yap\u0131labilecek. ,Ba\u015fvuranlar aras\u0131nda KPSS puan s\u0131ralamas\u0131na g\u00f6re en y\u00fcksek puandan ba\u015flamak \u00fczere belirlenen bo\u015f kadro say\u0131s\u0131n\u0131n 20 kat\u0131 kadar aday, 20 Ekim 2018'deki yaz\u0131l\u0131 s\u0131nava \u00e7a\u011fr\u0131lacak.\r\n\r\n,Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi Sa\u011fl\u0131k Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkezinde g\u00f6revlendirmek \u00fczere 100 hem\u015firenin de aralar\u0131nda oldu\u011fu toplam 152 s\u00f6zle\u015fmeli personel alacak., Ba\u015fvurular, 27 A\u011fustos mesai saati bitimine kadar Sa\u011fl\u0131k Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkez M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne yap\u0131lacak.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, Kara Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 da uzman \u00e7avu\u015f, uzman onba\u015f\u0131 ve s\u00f6zle\u015fmeli er al\u0131m\u0131 i\u00e7in ilana \u00e7\u0131kt\u0131.,.