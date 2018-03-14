Devlet o ücretin tamamını karşılıyor

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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
-
Çiftlik Bank şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu
MAGAZİN
-
Eski gelin adayı Hanife'yi görenler tanıyamıyor
TEKNOLOJİ
-
Apple'dan yeni bombalar geliyor
DÜNYA
-
Angela Merkel yeniden başbakan seçildi
YAŞAM
-
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
SPOR
-
Beşiktaş'tan büyük başarı! Dünyada ikinci oldu
GÜNDEM
-
Aranan FETÖ şüphelisi çift gaybubet evinde yakalandı
YAŞAM
-
Nişanlısına şiddet gösteren adam öyle bir tepki aldı ki!
GÜNDEM
-
Taksim'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 6 gözaltı
DÜNYA
-
'Diz çöken' Barzani'den ilk açıklama
MAGAZİN
-
Nur Ertürk 20 kilo verdi
GÜNDEM
-
Trabzon'a acil iniş yapan uçakta bakın kim varmış!
GÜNDEM
-
İstanbul'da hafta sonu sıcaklık rekoru bekleniyor! | Meteoroloji 17-18 Mart hava durumu açıklaması
DÜNYA
-
AB sonunda sözünü tuttu! 3 milyar avroluk onay geldi...
YAŞAM
-
11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs, kaza öncesinde 2 kez arızalanmış
YAŞAM
-
Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın cenazesi için Atatürk Havalimanı'nda
GÜNDEM
-
Bakan Çavuşoğlu: ABD ile toplantı ertelenebilir!
GÜNDEM
-
Trabzon Havalimanı'nda sıcak saatler!
GÜNDEM
-
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a 10 yıl 6 ay hapis
TEKNOLOJİ
-
Samsung ve Apple onun peşine düştü
Yeni
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