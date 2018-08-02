Devletten 8 bin 402 lira destek

Verilecek destek en alt seviyeden hesapland\u0131\u011f\u0131nda, ayl\u0131k 700 lira 17 kuru\u015fu, y\u0131ll\u0131k ise 8 bin 402 liray\u0131 bulacak... (Takvim),\u0130lk defa kendisine ait bir i\u015fyeri a\u00e7arak SGK`ya Ba\u011f-Kur`lu olarak kay\u0131t yapt\u0131ran 18-29 ya\u015f aras\u0131ndaki gen\u00e7lerin 1 y\u0131l boyunca Ba\u011f-Kur primleri devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak..\r\n\r\n,Tam 8 bin 402 lira destek. \r\n\r\n,Devlet deste\u011fini esirgemiyor...,B\u00f6ylece gen\u00e7 giri\u015fimci 1 y\u0131l boyunca SGK`ya prim \u00f6demeden i\u015fini yapacak. .\r\n\r\n,\u0130\u015f hayat\u0131na at\u0131lan gen\u00e7lere devletten \u00e7ifte destek var.\r\n\r\n,Giri\u015fimci gen\u00e7lere y\u0131ll\u0131k 8 bin 402 lira prim deste\u011fi sa\u011flan\u0131rken, 3 y\u0131l da vergi muafiyeti var..\r\n\r\n