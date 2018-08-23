Devletten çifte destek

1 y\u0131l boyunca 8 bin 402 lira prim deste\u011fi sa\u011flan\u0131yor. ,Ayr\u0131ca 29 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f, ilk defa i\u015fletme a\u00e7acak olan yeni giri\u015fimciler i\u00e7in 3 y\u0131ll\u0131k vergi muafiyeti de var. \r\n,Gen\u00e7ler 3 y\u0131l vergi muafiyetini den de yararlan\u0131yor\r\n\r\n,\u0130\u015f hayat\u0131na at\u0131lan gen\u00e7lere devletten \u00e7ifte destek var. \r\n\r\n,Giri\u015fimci gen\u00e7lere y\u0131ll\u0131k 8 bin 402 lira prim deste\u011fi sa\u011flan\u0131rken, 3 y\u0131l da vergi muafiyeti var. \r\n\r\n,\u0130lk defa kendisine ait bir i\u015fyeri a\u00e7arak SGK'ya Ba\u011f-Kur'lu olarak kay\u0131t yapt\u0131ran 18-29 ya\u015f aras\u0131ndaki gen\u00e7lerin 1 y\u0131l boyunca Ba\u011f-Kur primleri devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lan\u0131yor. \r\n\r\n,B\u00f6ylece gen\u00e7 giri\u015fimci 1 y\u0131l boyunca SGK'ya prim \u00f6demeden i\u015fini yap\u0131yor. \r\n\r\n,Verilecek destek ise en alt seviyeden hesapland\u0131\u011f\u0131nda, ayl\u0131k 700 lira 17 kuru\u015fu, y\u0131ll\u0131k 8 bin 402 liray\u0131 buluyor. \r\n\r\n,Te\u015fvikten faydalanacak olan gen\u00e7lerin ilk kez gelir vergisi m\u00fckellefi olmas\u0131 gerekiyor. \r\n\r\n,Te\u015fvi\u011fe konu olacak Ba\u011f-Kur sigortal\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n da 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle ba\u015flamas\u0131 da \u015fart.\r\n,Gen\u00e7 giri\u015fimcinin i\u015fyerini bizzat kendisinin sevk veya idare etmesi, orada \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 gibi \u015fartlar da bulunuyor.\r\n,Bu kapsamda gen\u00e7ler 3 vergi y\u0131l\u0131 boyunca kazan\u00e7lar\u0131n\u0131n 75 bin liral\u0131k k\u0131sm\u0131 i\u00e7in gelir vergisi \u00f6demiyor. \r\n,Bu konuda 5 \u015fart bulunuyor: "\u0130\u015fe ba\u015flaman\u0131n kanuni s\u00fcre\u00e7te bildirilmi\u015f olmas\u0131, kendi i\u015finde bilfiil \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 veya i\u015fin kendisi taraf\u0131ndan idare edilmesi, t\u00fcm ortaklar\u0131n i\u015fe ba\u015flama tarihi itibar\u0131yla \u015fartlar\u0131 (29 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f olma \u015fart\u0131 da dahil) ta\u015f\u0131mas\u0131, i\u015fletmenin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc dereceye kadar akrabalardan devral\u0131nmam\u0131\u015f olmas\u0131...