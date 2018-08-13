Devletten destek...

75 bin ki\u015fiye daha b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde verildi.,Devlet kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z 7 bin 400 lira veriyor...,\u00d6zel okul te\u015fvikleri art\u0131r\u0131l\u0131rken, bu y\u0131l 75 bin \u00f6\u011frenci daha kapsama al\u0131nacak. ,H\u00fck\u00fbmet, 18 milyon \u00f6\u011frenciyi desteklemek i\u00e7in t\u00fcm imkanlar\u0131 seferber ediyor. ,Meslek liselerine, \u00f6zel okullara e\u011fitim deste\u011fi sa\u011flan\u0131yor. Yakla\u015f\u0131k 2,5 milyon dar gelirli \u00f6\u011frenciye har\u00e7l\u0131k \u00f6denirken, \u015fartl\u0131 e\u011fitim yard\u0131m\u0131ndan yararlanan ba\u015far\u0131l\u0131 \u00f6\u011frencilere de destek verilecek.\r\n,\r\nLiselere giri\u015f s\u0131navlar\u0131nda ilk bine giren \u00f6\u011frencilere yakla\u015f\u0131k 5 bin liral\u0131k nakdi yard\u0131m\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00f6\u011frenciler k\u00fclt\u00fcrel ve akademik alanlarda da desteklenecek. ,Yeni e\u011fitim y\u0131l\u0131nda 75 bin \u00f6\u011frenci ilk kez \u00f6zel okul deste\u011finden faydalanacak. Okul \u00f6ncesi i\u00e7in 3 bin 290, ilkokul ve temel lise i\u00e7in 3 bin 960, ortaokul ve lise i\u00e7in 4 bin 610 lira \u00f6denecek. ,Yeni e\u011fitim y\u0131l\u0131nda, OSB i\u00e7inde ve d\u0131\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131lan veya a\u00e7\u0131lacak \u00f6zel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, \u00f6\u011frenim g\u00f6ren veya g\u00f6recek \u00f6\u011frencilere belirlenen dallarda 4 bin 590 ile 7 bin 420 lira aras\u0131nda destek verilecek. (Takvim)