Devletten karşılıksız 55 bin lira

B\u00fcy\u00fck m\u00fcjde geldi\r\n,Devletten kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z 55 bin lira\r\n,Konut hesab\u0131'' a\u00e7\u0131p asgari 3 y\u0131l hesaba d\u00fczenli \u00f6deme yapan vatanda\u015flara, konut al\u0131m tarihindeki birikimin y\u00fczde 25\u2019ine kadar devlet katk\u0131s\u0131 \u00f6denecek.\r\n,Devlet katk\u0131s\u0131nda \u00fcst limit 20 bin liraya \u00e7\u0131kacak.\r\n,Yeni tarife Mart itibar\u0131yla hayata ge\u00e7ecek.\r\n,S\u00f6z konusu hesap, bankalar\u0131n \u015fubelerinde TL cinsinden mevduat veya kat\u0131l\u0131m fonu (faizsiz) hesab\u0131 olarak a\u00e7\u0131labilecek.\r\n,\u00d6demeler ayl\u0131k veya \u00fc\u00e7 ayl\u0131k yap\u0131lacak.\r\n,D\u00fczenli ayl\u0131k \u00f6demelere ili\u015fkin alt s\u0131n\u0131r 250 lira, \u00fcst s\u0131n\u0131r 2500 lira.\r\n,Hesapta biriken paradan y\u0131lda 2 kez \u00e7ekim yap\u0131labiliyor.\r\n,Posta'n\u0131n haberine g\u00f6re; Ayr\u0131ca, bu kapsamda al\u0131nacak konutlar\u0131n tapu harc\u0131nda indirim yap\u0131lmas\u0131, daha d\u00fc\u015f\u00fck kredi faizi imkan\u0131 da sa\u011flayacak.\r\n,Evlilik haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yapanlar bankalarda mevduat hesab\u0131 veya \u2018kat\u0131l\u0131m fonu\u2019 (faizsiz) hesab\u0131 a\u00e7t\u0131rabiliyor.\r\n,18 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fckler ad\u0131na veli ya da vasileri taraf\u0131ndan \u00e7eyiz hesab\u0131 a\u00e7\u0131labiliyor.\r\n,Her ay d\u00fczenli \u00f6deme yap\u0131l\u0131yor. Hesab\u0131 a\u00e7arken 15 bin liraya kadar toplu \u00f6deme yapmak m\u00fcmk\u00fcn.\r\n,Paras\u0131n\u0131 hesapta 3 y\u0131l tutana 5 bin liraya kadar devlet deste\u011fi veriliyor.\r\n,\u00c7eyiz deste\u011fine devlet katk\u0131s\u0131 y\u00fczde 20\u2019den y\u00fczde 25\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131lacak.\r\n,B\u00f6ylece 5 bin lira olan azami katk\u0131 tutar\u0131 y\u00fczde 50 art\u0131\u015fla 7500 liraya ula\u015facak.\r\n,\u00c7iftler her iki destekten de ayr\u0131 ayr\u0131 yararlan\u0131p toplamda 55 bin lira hibe alabilecek.\r\n,.