DGS SONUÇLARI SORGULA 2018 | ÖSYM DGS SONUÇLARI AİS ÖĞRENCİi GİRİŞİ SORGULAMA

DGS SORGULA, DGS SONUÇLARI AİS ÖĞRENCİ SORGULA, 2018 DGS Sonuçları SORGULA | ÖSYM DGS sonuçları ÖĞREN|DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçları öğren, ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öğrenci girişi sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Binlerce öğrenci, 2018 Dikey Geçiş Sınavında (DGS) ter döktü. ÖSYM tarafından belirlenen tarihe göre 2018 16 Ağustos günü açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, 21 Temmuz 2018'de uygulanan meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2018-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Binlerce öğrencinin girdiği 2018 DGS sınav sonuçları haberimizde yer alıyor. İşte 2018 DGS sınav sonuçları sorgulama ile ilgili aradıklarınız haberimizde...