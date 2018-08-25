Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbah\u00e7e, Meksika'l\u0131 stoper Diego Reyes'i bedelsiz olarak kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 resmen a\u00e7\u0131klad\u0131.,Fenerbah\u00e7e, Meksika'l\u0131 stoper Diego Reyes'i bedelsiz olarak kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 resmen a\u00e7\u0131klad\u0131!\r\n \r\n,Meksikal\u0131 savunma oyuncusu 26 ya\u015f\u0131ndaki Diego Reyes kendisini Fenerbah\u00e7e'ye ba\u011flayan s\u00f6zle\u015fmeye imza att\u0131.\r\n \r\nKendisine \u00e7ubukluya ho\u015f geldin diyoruz.\r\n \r\nFENERBAH\u00c7E SPOR KUL\u00dcB\u00dc\r\n\r\n,\u0130stanbul'a do\u011fru yola \u00e7\u0131kmadan \u00f6nce instagram hesab\u0131ndan "Yeni evime gidiyorum. Bu yeni macera i\u00e7in mutlu ve heyecanl\u0131y\u0131m" mesaj\u0131n\u0131 payla\u015fan Reyes, \u00fclke bas\u0131n\u0131na ise "Rekabet\u00e7i bir ligde olaca\u011f\u0131m\u0131 biliyorum. Bence T\u00fcrkler futbol konusunda tutkulu, ben de bunu seviyorum. \u00c7ok mutluyum. Gelmeden \u00f6nce stadyumlar\u0131n videolar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Her \u015feyin g\u00fczel oldu\u011fu bir lige gidiyorum" dedi.\r\n\r\n,Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda kendisini bekleyen Fenerbah\u00e7eli taraftarlarca co\u015fkuyla kar\u015f\u0131lanan Diego Reyes, "Mutluyum, heyecanl\u0131y\u0131m. Formay\u0131 kapabilmek i\u00e7in u\u011fra\u015faca\u011f\u0131m. Fenerbah\u00e7e'nin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00e7ok iyi biliyorum. T\u00fcrkiye Ligi'ni ve taraftarlar\u0131n co\u015fkusunu da tan\u0131yorum. Sab\u0131rs\u0131zl\u0131kla sahaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m g\u00fcn\u00fc bekliyorum. Buraya \u015fampiyonluklar ya\u015famak i\u00e7in geldim" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'nin kesin olarak kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 Meksikal\u0131 stoper Diego Reyes hakk\u0131nda ilgin\u00e7 bir detay ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Meksikal\u0131 stoperin daha \u00f6nce PSV Eindhoven'da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada Phillip Cocu taraf\u0131ndan istendi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Cocu, Reyes'i \u00e7ok istemi\u015f ancak PSV'ye transfer edememi\u015fti. Hollandal\u0131 teknik adam Reyes ile \u015fimdi Fenerbah\u00e7e'de bulu\u015fmu\u015f olacak. 25 ya\u015f\u0131ndaki stoperin oyun i\u00e7indeki h\u0131rs\u0131n\u0131 ve zamanlama konusundaki ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ok be\u011fenen Hollandal\u0131 teknik adam, biraz ge\u00e7 de olsa Meksikal\u0131 oyuncuya Fenerbah\u00e7e'de kavu\u015facak.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'nin yeni transferi Meksikal\u0131 Diego Reyes, kariyerine \u00fclkesinin \u00f6nemli kul\u00fcplerinden America'da ba\u015flad\u0131\u2026 1.90l\u0131k boyuyla hava toplar\u0131ndaki etkinli\u011fiyle k\u0131sa s\u00fcrede Avrupa'n\u0131n ilgisini \u00e7eken Diego Reyes, 2013 Y\u0131l\u0131nda Porto'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.\r\n,Porto'da istikrar yakalamakta zorluk \u00e7eken Reyes, 2015- 2016'da Real Sociedad, bir sonraki sezon ise Espanyol formas\u0131yla La Liga'da boy g\u00f6sterdi. ,\u0130spanya'daki iki sezonda 61 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan ve istikrar yakalayan 26 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, ge\u00e7en sezon ba\u015f\u0131 Porto'ya d\u00f6nd\u00fc. Porto'da ilk 11'e girmekte zorlanan Reyes sadece 12 lig ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. 55 kez Meksika Milli Tak\u0131m\u0131 formas\u0131n\u0131 terleten Diego Reyes, Porto ile biten kontrat\u0131n\u0131 uzatmad\u0131 ve serbest kald\u0131.