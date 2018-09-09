Dik duruşa tam destek

\u0130dlib\u2019in gelece\u011finin konu\u015fuldu\u011fu \u0130ran\u2019daki tarih\u00ee zirveye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan damga vurmu\u015ftu. Erdo\u011fan\u2019dan hem ABD\u2019ye hem de b\u00f6lgede operasyona haz\u0131rlananlara sert mesajlar verdi. ,\u201c\u0130dlib\u2019in kan g\u00f6l\u00fcne d\u00f6nmesini istemiyoruz\u201d diyen Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u201cinsani kriz uyar\u0131s\u0131\u201d b\u00fct\u00fcn d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda geni\u015f yer buldu. Katar\u2019daki ulusal gazetelerden Er-Raya \u201cErdo\u011fan, \u015fiddet dalgas\u0131 ve insani kriz ya\u015fanmamas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde uyard\u0131\u201d s\u00fcrman\u015fetini kullanarak \u201cTahran Zirvesi, \u0130dlib\u2019deki durumun d\u00fczeltilmesi i\u00e7in \u00fc\u00e7l\u00fc anla\u015fma ile sonland\u0131\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla haberini okuyucular\u0131na ula\u015ft\u0131rd\u0131.,Londra merkezli Arab el-Cedid gazetesi de s\u00f6z konusu haberde \u201cTahran Zirvesi; \u0130dlib konusunda anla\u015fma\u201d man\u015fetini kulland\u0131. Katar merkezli, El-Cezire televizyonu ise internet sitesindeki ilgili haberinde, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran bayraklar\u0131 \u00f6n\u00fcnde y\u00fcr\u00fcrken \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131n\u0131 kulland\u0131. Site, Erdo\u011fan\u2019\u0131n, \u201c\u0130dlib\u2019de elimiz kolumuz ba\u011fl\u0131 durmayaca\u011f\u0131z\u201d \u015feklindeki s\u00f6zlerini man\u015fete \u00e7ekerek zirveyi takip\u00e7ilerine duyurdu. Irak\u2019ta yay\u0131mlanan devlet gazetesi Sabah, Erdo\u011fan\u2019\u0131n zirveyle ilgili \u201cGelecek zirveyi Rusya\u2019da yapaca\u011f\u0131z\u201d s\u00f6z\u00fcn\u00fc s\u00fcrman\u015fette kulland\u0131.,Avrupa bas\u0131n\u0131 da zirveye geni\u015f yer verdi. \u0130ngiliz yay\u0131n kurulu\u015fu BBC, \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin ate\u015fkes \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na\u201d dikkat \u00e7ekerken , The Times, \u201cErdo\u011fan Suriye\u2019de kan banyosu uyar\u0131s\u0131 yapt\u0131\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 att\u0131.,Fransa\u2019n\u0131n BM Daimi Temsilcisi Fran\u00e7ois Delattre de, T\u00fcrkiye\u2019nin Suriye\u2019ye insani yard\u0131mlar\u0131n ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7aba harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Delattre \u201cT\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n operasyondan ka\u00e7\u0131nma ve siyasi \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00e7izgisine ba\u011fl\u0131 kalma duru\u015flar\u0131n\u0131 destekliyoruz\u201d dedi. ,ABD\u2019nin Birle\u015fmi\u015f Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Esad rejiminin daha \u00f6nce \u00e7e\u015fitli bahanelerle Dera, Do\u011fu Guta ve Halep gibi b\u00f6lgelere sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatarak \u201cBu s\u00fcre\u00e7 boyunca Esad rejimi arkas\u0131nda bir enkaz b\u0131rakt\u0131. Esad\u2019\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 zulme kar\u015f\u0131 ad\u0131m at\u0131lmas\u0131n\u0131 Rusya\u2019n\u0131n s\u00fcrekli engellemesi, bu konsey i\u00e7in her zaman bir kara leke olacakt\u0131r\u201d diye konu\u015ftu. Almanya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Heiko Maas ise, \u0130dlib\u2019de b\u00fcy\u00fck bir felaket ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in yo\u011fun diplomatik \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.