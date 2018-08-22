Dikkat! 1 Ocak itibarıyla paralı olacak

Onu kirletmek demek gelece\u011fimizi kirletmek demektir. Torunlar\u0131m\u0131z\u0131, onlar\u0131n torunlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmemek demektir. Ne kadar k\u0131sa s\u00fcrede bunu al\u0131\u015fkanl\u0131k haline getirirsek o kadar sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z bak\u0131m\u0131ndan k\u00e2rd\u0131r. ,Bal\u0131klar, kaplumba\u011falar, denizanalar\u0131 gibi denizlerde ya\u015fayan t\u00fcm canl\u0131larla birlikte ormanlarda ya\u015fayan t\u00fcm canl\u0131lar bu at\u0131klara dolanarak hayat\u0131n\u0131 kaybediyor. ,Bu konuda duyarl\u0131l\u0131k olu\u015fturmak, kom\u015fumuzu akrabam\u0131z\u0131 da uyarmak gerekiyor. \u00dclke olarak bu d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm bilincine kavu\u015fmam\u0131z ba\u015fta ekonomimize, do\u011fam\u0131za ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za da olumlu geri d\u00f6necektir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,.,Y\u0131l i\u00e7erisinde naylon po\u015fet i\u00e7in yapt\u0131klar\u0131 harcamay\u0131 bez torba ve file i\u00e7inde rahat\u00e7a yapabilirler. Bunun i\u00e7in ek bir \u00fccrete gerek yoktur. Bu t\u00fcr file ve bez torbalar\u0131 sadece al\u0131\u015fveri\u015fe \u00e7\u0131karken de\u011fil normal zamanda da yan\u0131m\u0131zda bulunmas\u0131 gerekir. \u00dczerinde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu d\u00fcnya ve bu \u00fclke bizim. ,\u015eimdiden al\u0131\u015fveri\u015fe \u00e7\u0131karken yan\u0131m\u0131zda file, kese k\u00e2\u011f\u0131d\u0131, bez torba vs. ta\u015f\u0131mal\u0131y\u0131z. Yan\u0131m\u0131zda yoksa bir defaya mahsus olmak \u00fczere bu file, bez torba gibi \u00fcr\u00fcnler i\u015fletmeler taraf\u0131ndan m\u00fc\u015fterilere hediye edilmeli. File ve bez torbadan i\u015fletmeler haks\u0131z kazan\u00e7 elde etme yoluna gitmemelidirler.,File, bez torba ve kese k\u00e2\u011f\u0131d\u0131 gibi \u00e7antalar\u0131 g\u00fcnl\u00fck hayat\u0131m\u0131za \u015fimdiden kullanmaya ba\u015flamam\u0131z gerekti\u011fine dikkati \u00e7eken Paland\u00f6ken, \u201cNaylon po\u015fetleri hayat\u0131m\u0131zdan tamamen \u00e7\u0131kartmaya en k\u0131sa s\u00fcrede ba\u015flamal\u0131y\u0131z. Bunun i\u00e7in marketlerde para ile sat\u0131lmas\u0131 beklenmemeli.,Bunun kullan\u0131m\u0131n\u0131 azaltmak i\u00e7in 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya ba\u015flanacak olan naylon po\u015fetlerin c\u00fczi bir miktar ile para ile sat\u0131lmas\u0131n\u0131 destekliyoruz. Bu durum hem kullan\u0131m\u0131 azaltacak hem de \u00e7evreye verilen zarar\u0131 en aza indirecek\u201d diye s\u00f6yledi. ,Geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc zor olan plastik po\u015fetlerin \u00e7evreye zarar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck boyutlarda oldu\u011funu vurgulayan T\u00fcrkiye Esnaf ve Sanatk\u00e2rlar Konfederasyonu (TESK) Genel Ba\u015fkan\u0131 Bendevi Paland\u00f6ken, \u201cNaylon po\u015fetlerin do\u011fam\u0131za ne kadar ciddi boyutlarda zarar verdi\u011fi ortada. Denizlere, do\u011fada \u00e7evreye ve hayvanlar\u0131n ya\u015fam\u0131na zarar veriyor.,Uyar\u0131 geldi! 1 Ocak'tan itibaren \u00fccretli olacak.,Bu haber herkesi ilgilendiriyor!,Marketlerde sat\u0131lan naylon po\u015fetlerin 2019 y\u0131l\u0131 itibariyle paral\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan TESK Genel Ba\u015fkan\u0131 Bendevi Paland\u00f6ken, naylon po\u015fetlerin ham maddesinin petrol t\u00fcrevi oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, bu uygulamayla 1 milyar dolar\u0131n \u00fczerinde bir cari a\u00e7\u0131\u011f\u0131n \u00f6nlenmesine de yard\u0131mc\u0131 olunaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. ,Uzun zamand\u0131r konu\u015fulan uygulama, yeni y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek.