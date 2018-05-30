Dikkat! 600 gün sigortası olan herkes o parayı alabilecek

\u0130\u015fsizlik sigortas\u0131ndan yararlanmak i\u00e7in kapsamdaki ki\u015filerin i\u015ften ayr\u0131lmadan \u00f6nceki son \u00fc\u00e7 y\u0131l i\u00e7erisinde, son 120 g\u00fcn\u00fc kesintisiz olmak \u00fczere en az 600 g\u00fcn prim \u00f6demi\u015f olmas\u0131 gerekir.Son \u00fc\u00e7 y\u0131l i\u00e7erisinde en az 600 g\u00fcn prim \u00f6dememi\u015f ki\u015filer i\u015fsizlik paras\u0131 alamaz.,Di\u011fer yandan son 120 g\u00fcn kesintisiz prim \u00f6demi\u015f olma ko\u015fulu i\u00e7in de baz\u0131 istisnalar vard\u0131r.\r\n\u0130\u015fsizlik paras\u0131 almak i\u00e7in i\u015ften ayr\u0131lmadan \u00f6nceki son 120 g\u00fcn kesintisiz prim \u00f6denmeli. Baz\u0131 durumlarda \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n ay i\u00e7erisinde eksik g\u00fcn\u00fc olur. Hasta olan ve rapor alan i\u015f\u00e7inin primi eksik yatar. Yine \u00fccretsiz izin kullanan i\u015f\u00e7inin de priminde kesinti olur.\r\n,Bu fondan 4\/a\u2019l\u0131lar yani eski ad\u0131yla SSK\u2019l\u0131lar, 506 say\u0131l\u0131 kanuna tabi olarak kurulan sand\u0131klara tabi \u00e7al\u0131\u015fan ki\u015filer, i\u015fsizlik sigortas\u0131na prim \u00f6demek \u015fart\u0131yla k\u0131smi s\u00fcreli \u00e7al\u0131\u015fanlar, taksi dolmu\u015f ve \u015fehir i\u00e7i toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131nda ay i\u00e7erisinde 10 g\u00fcnden az \u00e7al\u0131\u015fanlar ve iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131lar yararlanabilir.\r\n,Bu ki\u015filer i\u015fsizlik sigortas\u0131na prim \u00f6derler ve kapsamdad\u0131rlar. \u0130\u015fsizlik sigortas\u0131ndan faydalanabilmek i\u00e7in kapsamda olmak yetmez. Hem prim \u00f6deme ko\u015fullar\u0131n\u0131 hem de i\u015ften \u00e7\u0131k\u0131\u015f bi\u00e7imi \u015fartlar\u0131n\u0131 yerine getirmek gerekir.\r\n,\u0130\u015fsizlik sigortas\u0131 fonu i\u015fsiz kalan ki\u015filerin cam simidi konumundad\u0131r. \u0130\u015fsizlik sigortas\u0131n\u0131n kapsam\u0131n\u0131n geni\u015fletilmesine y\u00f6nelik yakla\u015f\u0131mlar bu a\u00e7\u0131dan \u00e7ok \u00f6nemli. Daha fazla i\u015fsizin i\u015fsizlik sigortas\u0131ndan yararlanmas\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131 ve tutar\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131 fonun etkinli\u011fini art\u0131r\u0131r.\r\n,Son 120 g\u00fcn kesintisiz prim \u00f6deme \u015fart\u0131nda istirahat raporu alan, \u00fccretsiz izin kullanan, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in eksik g\u00fcn\u00fc olan ki\u015filerin eksik g\u00fcnleri dikkate al\u0131nmaz. Dolay\u0131s\u0131yla, i\u015ften ayr\u0131lmadan \u00f6nceki 120 g\u00fcn i\u00e7inde raporlu olan i\u015f\u00e7i son 120 g\u00fcn kesintisiz prim \u00f6deme \u015fart\u0131 bak\u0131m\u0131ndan sorun ya\u015famaz.\r\n,Dikkat bu haber milyonlarca \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 \u00e7ok yak\u0131ndan ilgilendiriyor...\r\n,600 g\u00fcn sigortas\u0131 olan herkes o paray\u0131 alacak!\r\n,Son \u00fc\u00e7 y\u0131l i\u00e7erisinde son 120 g\u00fcn\u00fc kesintisiz olmak \u00fczere en az 600 g\u00fcn prim \u00f6deyen i\u015f\u00e7iler 6 ay i\u015fsizlik paras\u0131 alabilirler. Son \u00fc\u00e7 y\u0131l i\u00e7erisindeki primi 900 g\u00fcn olanlar 8 ay, son \u00fc\u00e7 y\u0131l\u0131n tamam\u0131nda prim \u00f6deyenler ise 10 ay i\u015fsizlik paras\u0131 alabilir.\r\n\u0130\u015fsizlik sigortas\u0131ndan en uzun yararlanma s\u00fcresi 10 ay. 10 ay\u0131n \u00fczerinde bir yararlanma s\u00f6z konusu de\u011fildir.\r\n,\u0130\u015fsizlik sigortas\u0131ndan al\u0131nacak i\u015fsizlik paras\u0131, ki\u015finin son d\u00f6rt ayl\u0131k prime esas kazanc\u0131n\u0131n yani SGK\u2019ya bildirildi\u011fi br\u00fct \u00fccretinin y\u00fczde 40\u2019\u0131d\u0131r. 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7in bir ki\u015fiye verilecek en d\u00fc\u015f\u00fck i\u015fsizlik paras\u0131 805.6 TL\u2019dir. Asgari \u00fccretten \u00e7al\u0131\u015fan bir ki\u015fi i\u015fsiz kald\u0131\u011f\u0131nda 805.6 TL i\u015fsizlik paras\u0131 al\u0131r. Di\u011fer yandan, i\u015fsizlik paras\u0131nda \u00fcst s\u0131n\u0131r vard\u0131r.\r\n,Milliyet Gazetesi yazar\u0131 Cem K\u0131l\u0131\u00e7 bug\u00fcn ki k\u00f6\u015fesinde t\u00fcm detaylar\u0131 verdi...\r\n,Bir ki\u015finin br\u00fct \u00fccreti ne kadar y\u00fcksek olursa olsun, alabilece\u011fi i\u015fsizlik paras\u0131 asgari \u00fccretin y\u00fczde 80\u2019ini ge\u00e7emez. 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7in al\u0131nabilecek en y\u00fcksek i\u015fsizlik paras\u0131 1.611,8 TL\u2019dir. Bu rakam\u0131n \u00fczerinde i\u015fsizlik paras\u0131 \u00f6denmez.\r\n,\u0130\u015fsizlik paras\u0131 almak isteyen ki\u015filerin \u0130\u015eKUR\u2019a ba\u015fvuru yapmas\u0131 gerekir. Bu ba\u015fvurunun internet \u00fczerinden yap\u0131lmas\u0131 da m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr. Dolay\u0131s\u0131yla, i\u015fsiz kalan ki\u015fi \u0130\u015eKUR\u2019a hi\u00e7 gitmeden de i\u015fsizlik paras\u0131na ba\u015fvurabilir. www.iskur.gov.tr adresinden i\u015fsizlik paras\u0131na ba\u015fvuru yap\u0131labilir. \u0130nternet \u00fczerinden yap\u0131lan ba\u015fvuru sonras\u0131nda gerekli kontroller yap\u0131ld\u0131ktan sonra ki\u015fi i\u015fsizlik paras\u0131n\u0131 hak etmi\u015fse kendisine i\u015fsizlik paras\u0131 verilmeye ba\u015flan\u0131r.\r\n,\u0130\u015fsizlik paras\u0131 almaya ba\u015flayan ki\u015finin genel sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 primleri \u0130\u015eKUR taraf\u0131ndan \u00f6denir. \u00d6rne\u011fin, 10 ay boyunca i\u015fsizlik paras\u0131 alan ki\u015fi 10 ay boyunca \u0130\u015eKUR taraf\u0131ndan \u00f6denen genel sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 primleri sayesinde sa\u011fl\u0131k hizmeti ala