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Türkiye Gazetesi

Dikkat! 7 bin 500 lirayı almak için son 10 gün

Dikkat! 7 bin 500 lirayı almak için son 10 gün
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30 yıldan fazla hizmeti olan emekli memurlara ödenecek ikramiye farkları için son başvuru 27 Ocak'ta bitiyor. Emeklilerin hak kaybına uğramaması için SGK'ya başvurması gerekiyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak ve emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin hükümler dikkate alınarak kendilerine veya hak sahiplerine ikramiyeler ödenecek. Emeklilerin yıllık ikramiye bedelleri her tam yıl için 50 liradan az olamıyor. Toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 liranın altında olmayacak. İKRAMİYE FARKI 3 AY İÇİNDE ÖDENECEK İkramiye farkının 7.500 liraya kadar olan kısmı müracaat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek. Güneş'ten Arif Temir'in yazısına göre, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Yıllık en fazla ikramiye miktarı yaklaşık 3.400 lira civarında olacak.

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