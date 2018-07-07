Dikkat! Havalenize mutlaka ödeme sebebi yazın

Para transferi yaparken, havale g\u00f6nderirken bu \u00f6demenin ne i\u00e7in yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 mutlaka yaz\u0131n. ,Bankalar veya PTT arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ya da para transferi yapan di\u011fer kurulu\u015flar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla birisine para g\u00f6ndermeyen, havale yapmayan neredeyse yok gibidir.\r\n \r\n,Milliyet Gazetesi'nden Prof. Dr. Erol Ulusoy, para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken \u015feyleri okuyucular\u0131yla payla\u015ft\u0131:\r\n\r\n,Bir\u00e7o\u011fumuz, \u00f6deme yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ki\u015finin, havale al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n ne i\u00e7in bu havalenin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00f6demenin ne i\u00e7in yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek, havale a\u00e7\u0131klamas\u0131 yazmay\u0131z, \u00f6deme gerek\u00e7esi bildirmeyiz. Nas\u0131l olsa kar\u015f\u0131 taraf da biliyor, biz de biliyoruz, birbirimize g\u00fcvenmeyelim mi?\r\n \r\n,G\u00fcvenelim tabii ama g\u00fcvenimizin istismar edilebilece\u011fini de unutmayal\u0131m. Hem, \u00f6deme veya havale gerek\u00e7esini, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yazarsak, kar\u015f\u0131 tarafa bir g\u00fcvensizlik duymu\u015f da olmay\u0131z. Ama olas\u0131 olumsuz sonu\u00e7lar\u0131n do\u011fmas\u0131n\u0131 ba\u015ftan \u00f6nlemi\u015f oluruz.\r\n \r\n,Banka havalesine a\u00e7\u0131klama yazmazsak, Yarg\u0131tay bunun bir borcun \u00f6demesi i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f kabul ediyor. \u00d6rne\u011fin, siz havale al\u0131c\u0131s\u0131na bor\u00e7 vermek i\u00e7in para g\u00f6nderseniz bile, havale dekontuna a\u00e7\u0131klama yazd\u0131rmam\u0131\u015fsan\u0131z, bor\u00e7 veren siz olman\u0131za ra\u011fmen, kar\u015f\u0131 taraf itiraz edip, sizin kendisinden ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z borcun havalesini yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 ileri s\u00fcrebilir. Yarg\u0131tay da onu hakl\u0131 bulur.\r\n \r\n,Ya da bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131ktan sonra, mahkemenin verdi\u011fi tedbir nafakas\u0131n\u0131 \u00f6derken, \u00f6demelerin tedbir nafakas\u0131 oldu\u011funu belirtmezseniz, mahkeme bu \u00f6demeleri ahlaki bir g\u00f6revin yerine getirilmesi i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f olarak kabul eder ve bir daha tedbir nafakas\u0131 \u00f6demek zorunda kal\u0131rs\u0131n\u0131z.\r\n \r\n,Mahkeme tedbir nafakas\u0131 \u00f6denmesine karar verdikten sonra yap\u0131lan \u00f6demelerde bir a\u00e7\u0131klama yoksa mahkeme bak\u0131yor, \u00f6demeler tedbir nafaka miktar\u0131 veya onun katlar\u0131 kadarsa, tedbir nafakas\u0131 \u00f6denmi\u015f kabul ediyor.\r\n \r\n,\u00d6rne\u011fin, tedbir nafakas\u0131 ayl\u0131k 1.000 TL ise, \u00f6demeler de ayl\u0131k 1.000 TL veya iki ayda bir 2.000 gibi katlar\u0131 ise, a\u00e7\u0131klama yaz\u0131lmasa bile, mahkeme tedbir nafakas\u0131 i\u00e7in \u00f6deme yap\u0131lm\u0131\u015f say\u0131yor. \u00d6demeler d\u00fczensiz ve \u00f6rne\u011fin ikinci ay 1.700, be\u015finci ay 3.000 TL ise, bunlar\u0131 ahlaki bir g\u00f6revin yerine getirilmesi i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f say\u0131yor, tedbir nafakas\u0131n\u0131 \u00f6denmemi\u015f kabul ediyor.\r\n \r\n,Bu sebeple siz siz olun, her \u00f6demenin ne i\u00e7in yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair a\u00e7\u0131klamay\u0131 yaz\u0131n, yazd\u0131r\u0131n.\r\n \r\n,Enflasyonun y\u00fcksek oldu\u011fu zamanlarda pe\u015fin \u00f6deme yapacak sat\u0131c\u0131dan b\u00fcy\u00fck bir ra\u011fbet ve iltifat g\u00f6r\u00fcr, fiyatta neredeyse yar\u0131 yar\u0131ya indirim yap\u0131l\u0131rd\u0131.\r\n \r\n,\u015eimdi pe\u015fin \u00f6demenin avantaj\u0131 kalmad\u0131. Pe\u015fin fiyat\u0131na taksitli sat\u0131\u015flar \u00e7ok yayg\u0131nla\u015ft\u0131. Kredi kart\u0131 yokken, taksitli sat\u0131\u015flarda \u00f6demeler senetle garanti alt\u0131na al\u0131n\u0131rd\u0131. Kredi kart\u0131 yayg\u0131nla\u015f\u0131nca, bir T\u00fcrk i\u015fletmecili\u011fi dehas\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fc olan kredi kart\u0131yla taksitle sat\u0131\u015f modeli geldi. Kara listede oldu\u011fu i\u00e7in kredi kart\u0131 kullanamayan ya da kredi kart\u0131na al\u0131\u015famam\u0131\u015f vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, taksitle al\u0131\u015fveri\u015f yapacaklarsa, senet veriyorlar.\r\n \r\n,\r\nT\u00fcketicilerin verece\u011fi senetlere uygulamada \u201ct\u00fcketici senedi\u201d diyoruz. T\u00fcketici senetleri sadece nama yaz\u0131l\u0131 d\u00fczenlenebilir, emre yaz\u0131l\u0131 d\u00fczenlenemez. Senette, al\u0131c\u0131n\u0131n, yani senet bor\u00e7lusunun ad\u0131 yaz\u0131l\u0131 olmal\u0131 ve senette \u201cemrine\u201d ibaresi yaz\u0131l\u0131 olmamal\u0131. Aksi takdirde, senet ge\u00e7ersiz olur. Ayr\u0131ca her taksit i\u00e7in ayr\u0131 bir senet d\u00fczenlenmelidir.\r\n \r\n,B\u00f6yle bir olayda, t\u00fcketici Ahmet Amca, 2010\u2019da 10.000 TL bedelli devre m\u00fclk sat\u0131\u015f s\u00f6zle\u015fmesi imzalar. 2.500 TL\u2019sini \u00f6der, kalan\u0131 i\u00e7in 500 TL bedelli 15 adet senet imzalay\u0131p verir. Devre m\u00fclk sat\u0131c\u0131s\u0131 11 senedi ciro ederek ba\u015fkalar\u0131na verir. Senetleri devralanlar Ahmet Amca\u2019ya ba\u015fvurup \u00f6demesini isterler. Ahmet Amca \u00f6demez. S\u00f6zle\u015fmede kararla\u015ft\u0131r\u0131lan s\u00fcrede tapuda teslim ger\u00e7ekle\u015ftirilmedi\u011fi gerek\u00e7esiyle s\u00f6zle\u015fmenin ve verdi\u011fi senetl