Dikkat! Muafiyette yarın son gün...

Dikkat! Yar\u0131n son g\u00fcn...,Vergi incelemesi muafiyetinde yar\u0131n son g\u00fcn! ,Yeniden yap\u0131land\u0131rma kanunuyla m\u00fckelleflere getirilen matrah ve vergi art\u0131r\u0131m\u0131 imkan\u0131ndan yararlanmak i\u00e7in son ba\u015fvuru s\u00fcresi yar\u0131n doluyor. , M\u00fckellefler, son 5 y\u0131la ili\u015fkin beyan ettikleri vergi matrah\u0131 ile \u00f6dedikleri vergileri art\u0131rmalar\u0131 halinde, ilgili y\u0131llara ili\u015fkin vergi incelemesine tabi olmayacak. Vergi ve Di\u011fer Baz\u0131 Alacaklar\u0131n Yeniden Yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131na \u0130li\u015fkin Kanun kapsam\u0131nda m\u00fckelleflere matrah ve vergi art\u0131r\u0131m\u0131 ile i\u015fletme kay\u0131tlar\u0131n\u0131n d\u00fczeltilmesi imkan\u0131 da getirildi.,Kanun uyar\u0131nca m\u00fckelleflere, 2013-2017 y\u0131llar\u0131nda beyan ettikleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahlar\u0131n\u0131, gelir ve kurumlar stopaj vergileri ile katma de\u011fer vergilerini (KDV) belirlenen oranda art\u0131rmalar\u0131 i\u00e7in imkan tan\u0131nd\u0131.,Buna g\u00f6re, m\u00fckelleflerin, s\u00f6z konusu vergilere ili\u015fkin matrah ve vergi art\u0131r\u0131m\u0131 i\u00e7in 31 A\u011fustos'a kadar (bu tarih dahil) ba\u015fvuru yapmas\u0131 gerekiyor.,Bu d\u00fczenlemeden yararlanan vatanda\u015flar, matrah ve vergi art\u0131r\u0131m\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tahakkuk eden vergileri \u00f6demeleri halinde, bu y\u0131llara ve vergi t\u00fcrlerine ili\u015fkin vergi incelemesi ve tarhiyat\u0131na muhatap olmayacak.,Ge\u00e7mi\u015f y\u0131llara ili\u015fkin beyanname veren ancak zarar ve indirim gibi nedenlerle vergi beyan etmeyen veya gelir elde etti\u011fi halde bu gelirlerini gizleyenler de dahil olmak \u00fczere hi\u00e7 beyanname vermemi\u015f olan gelir ve kurumlar vergisi m\u00fckellefleri de bu imkandan yararlanacak.,Matrah veya vergi art\u0131r\u0131m\u0131 dolay\u0131s\u0131yla verilen bildirimler i\u00e7in damga vergisi al\u0131nmayacak. Art\u0131r\u0131lan matrahlar nedeniyle ge\u00e7ici vergi hesaplanmayacak veya tahsil edilmeyecek.,M\u00fckellefler, matrah art\u0131r\u0131m\u0131na ili\u015fkin vergi tutarlar\u0131n\u0131 1 Ekim'e kadar katsay\u0131 uygulanmadan pe\u015fin \u00f6deyebilecek. Talep eden m\u00fckellefler ise 12 ayda ve 6 e\u015fit taksitte de \u00f6deme yapabilecek.\r\n\r\nGelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yetkilileri, bu d\u00fczenleme sayesinde m\u00fckelleflerin, vergi incelemesi sonucu istenebilecek vergi ve cezalara kar\u015f\u0131 kendilerini g\u00fcvenceye alabilece\u011fine dikkati \u00e7ekti.,Kanun kapsam\u0131nda, vatanda\u015flara i\u015fletme kay\u0131tlar\u0131n\u0131 d\u00fczeltmeleri i\u00e7in de imkan tan\u0131nd\u0131. Bu d\u00fczenlemeyle de i\u015fletmede oldu\u011fu halde kay\u0131tlarda yer almayan emtia, makine, te\u00e7hizat ve demirba\u015flar, kay\u0131tlarda yer ald\u0131\u011f\u0131 halde i\u015fletmede olmayan emtialar\u0131n ve kay\u0131tlarda yer ald\u0131\u011f\u0131 halde i\u015fletmede olmayan kasa mevcudu ile ortaklar alacaklar\u0131n\u0131n beyan edilerek, kay\u0131tlar\u0131n ger\u00e7e\u011fe uygun hale getirilmesi sa\u011flanacak.,Son ba\u015fvuru tarihi yar\u0131n dolacak bu d\u00fczenlemeden, gelir ve kurumlar vergisi m\u00fckellefleri yararlanacak.\r\n\r\nB\u00f6ylece i\u015fletme kay\u0131tlar\u0131 cezas\u0131z ve faizsiz olarak ger\u00e7ek duruma uygun hale getirilecek. (AA)