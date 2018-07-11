Dikkat! O borçlar siliniyor

B\u00fcy\u00fck m\u00fcjde...\r\n,Bor\u00e7lar silinecek.\r\n,Emeklinin refah seviyesini y\u00fckseltmeyi ama\u00e7layan h\u00fck\u00fcmet, bir\u00e7ok alanda imkanlar geli\u015ftiriyor.\r\n,Ba\u011f- Kur'lular yap\u0131land\u0131rma f\u0131rsat\u0131 ile borcundan kurtulurken; sa\u011fl\u0131ktan, istihdam te\u015fvikinden ve 5 puan indirimden yararlanabilecek.\r\n,\u015eartlar\u0131 tamamlarsa emekli olabilecek..\r\n,Prim borcu olan Ba\u011f- Kur'lular ya da ge\u00e7mi\u015fte sigorta s\u00fcresini donduranlar, \u00f6nemli imkanlara kavu\u015ftu. 31 Mart 2018'e kadar olu\u015fmu\u015f prim bor\u00e7lar\u0131 yap\u0131land\u0131r\u0131lacak.\r\n,Bunun i\u00e7in 31 Temmuz'a kadar Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na ba\u015fvurulmas\u0131, A\u011fustos'ta da \u00f6demelerin ba\u015flamas\u0131 gerekiyor.\r\n,\u0130steyenler pe\u015fin isteyenler de 2'\u015fer ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde 18 e\u015fit taksitte \u00f6deme yapabilecek. Bor\u00e7lar\u0131n gecikme faizleri silinecek, bunun yerine Y\u0130-\u00dcFE \u00fczerinden hesaplama yap\u0131lacak.\r\n,\u0130lk taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde pe\u015fin \u00f6deme yapanlardan, Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131n\u0131n y\u00fczde 90'\u0131n\u0131n tahsilinden vazge\u00e7ilecek.\r\n,Taksitin se\u00e7ilmesi durumunda, ana para ve Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131yla hesaplanan bor\u00e7la belirlenen katsay\u0131lar \u00e7arp\u0131lacak. Prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131, Temmuz sonuna kadar yap\u0131land\u0131rmayanlar\u0131n borca ili\u015fkin hizmet s\u00fcreleri dondurulacak. Sonra istenirse s\u00fcreler canland\u0131r\u0131labilecek..\r\n,Sa\u011fl\u0131k yard\u0131mlar\u0131ndan yararlanamayan Ba\u011f-Kur'lular, bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131r\u0131p ilk taksiti \u00f6deyerek sa\u011fl\u0131k yard\u0131mlar\u0131ndan yararlanmaya ba\u015flayacak.\r\n,Bu ki\u015filer hakk\u0131nda icra takibi ve haciz i\u015flemleri yap\u0131lmayacak.\r\n,\u0130lk taksiti \u00f6deyenler 'borcu yoktur' yaz\u0131s\u0131 alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, istihdam te\u015fviklerinden yararlanmaya ba\u015flayacak.Borcunu yap\u0131land\u0131ranlar indirimden de yararlanabilecek..\r\n\r\n