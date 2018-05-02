Dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Belediyeler 25 milyon ev sahibinden milyarlarca lira Emlak Vergisi topluyor. Bu vergi belediyeler i\u00e7in bulunmaz bir kaynak. May\u0131s ve Kas\u0131m aylar\u0131nda iki taksit halinde \u00f6denebilen vergiden baz\u0131 ki\u015filer muaf.,S\u0131f\u0131r vergiden faydalanmak i\u00e7in evin br\u00fct 200 metrekareyi a\u015fmamas\u0131 ve sadece bir konutun olmas\u0131 gerekiyor. Buna ra\u011fmen vergi borcu \u00e7\u0131kar\u0131lan veya vergi \u00f6deyen milyonlarca vatanda\u015f var. Bunun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek m\u00fcmk\u00fcn. Vergi muafiyetinden faydalanmak i\u00e7in mutlaka belediyeye ba\u015fvurup \u2018vergi muafiyeti formu doldurup\u2019 bizzat ba\u015fvuru yapmak gerekiyor.,Emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi \u00f6d\u00fcyor. Emekliler ve ev han\u0131mlar\u0131n\u0131n 2017\u2019de 30 bin liray\u0131 a\u015fan mevduat faizi, repo, d\u00f6viz hesab\u0131 faizi, fon pay\u0131 geliri gibi geliri varsa 2018\u2019de s\u0131f\u0131r oranl\u0131 Emlak Vergisi\u2019nden yararlanam\u0131yor. ,2018\u2019de emekli olanlar, bu y\u0131l\u0131n Emlak Vergisi\u2019ni \u00f6deyecek. Gerekli ko\u015fullar\u0131 ta\u015f\u0131y\u0131p da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli oldu\u011fu tarihi izleyen y\u0131ldan (bu y\u0131l emekli olanlar 2019) itibaren sahip oldu\u011fu tek konut nedeniyle vergi \u00f6demiyor. 2017\u2019de emekli olanlar ise bu y\u0131ldan itibaren vergi \u00f6demeyecek.,Di\u011fer yandan evi d\u0131\u015f\u0131nda gayrimenkul\u00fc, \u00f6rne\u011fin arsas\u0131 olan da vergi \u00f6d\u00fcyor.,Bunun i\u00e7in belediyenin emlak birimine, \u2018Vergi Usul Kanunu Madde 120\/2\u2019yi dayanak g\u00f6stererek \u2018d\u00fczeltme dilek\u00e7esi\u2019 (yukar\u0131da) verilmeli.,Ama emekli veya i\u015fsizler, kendine ait tek evini kiraya verip e\u015fine, o\u011fluna ya da k\u0131z\u0131na ait evde oturuyorsa s\u0131f\u0131r oranl\u0131 Emlak Vergisi\u2019nden yararlanam\u0131yor., Yasaya g\u00f6re; i\u015fsizler, emekli maa\u015f\u0131yla ge\u00e7inenler (dul ve yetimleri dahil), ev han\u0131mlar\u0131, geliri olmayanlar, gazi ve \u015fehitlerin dul, yetimleri Emlak Vergisi \u00f6demiyor.,S\u0131f\u0131r oranl\u0131 Emlak Vergisi i\u00e7in evde bizzat oturmak gerekmiyor. Emekli maa\u015f\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka bir geliri olmayanlar sahip oldu\u011fu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturmas\u0131 durumunda hi\u00e7 vergi \u00f6demiyor. ,Bilmeden Emlak Vergisi \u00f6deyen emekliler, ev han\u0131mlar\u0131, i\u015fsizler, engelliler, gaziler, \u015fehit dul ve yetimleri; yersiz \u00f6demenin iadesi i\u00e7in belediyelere itiraz ederek geriye d\u00f6n\u00fck olarak 5 y\u0131ll\u0131k Emlak Vergisi\u2019ni isteyebilir. ,Engellilerin tek meskene Emlak Vergisi \u00f6dememeleri i\u00e7in, engelli olduklar\u0131n\u0131 belgelemesi yeterli. Bunun i\u00e7in engelli kimlik kart\u0131n\u0131n fotokopisiyle dolduracaklar\u0131 formu belediyeye vermeleri \u015fart.