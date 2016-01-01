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Dikkat! Saatler değişiyor
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Yeni bir araştırma, Dünya'nın uydusu Ay'ın Dünya'dan uzaklaştıkça bir günün süresinin de uzadığını ortaya koydu. Bir zamanlar bir gün yalnızca 18 saatken günümüzde 24 saat olması da bunun önemli bir göstergesi.
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