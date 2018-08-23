Dikkat! Şartlar değişti! İşte o değişiklik...

65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131nda \u015fartlar de\u011fi\u015fti!,65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131na hak kazanma \u015fartlar\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.,Resmi Gazete'de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren yeni y\u00f6netmeli\u011fe g\u00f6re art\u0131k ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131klar\u0131nda ayn\u0131 hanede ya\u015fayan t\u00fcm ki\u015filerin gelirine bak\u0131lmayacak.,Sosyal yard\u0131mlarla ilgili \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik, y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi.,Muhta\u00e7, g\u00fc\u00e7s\u00fcz ve kimsesiz 65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f ki\u015filerin ayl\u0131\u011fa hak kazanabilmesi i\u00e7in sadece e\u015finin ve kendisinin gelirine bak\u0131lacak.,Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile Aile, \u00c7al\u0131\u015fma Ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanmas\u0131na y\u00f6nelik d\u00fczenlemeyi de\u011fi\u015ftirdi.,E\u015fi ve kendisinin geliri, asgari \u00fccretin net tutar\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7te birinden az olanlara 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanacak.,E\u015flerin ayn\u0131 evde ya\u015fay\u0131p ya\u015famad\u0131\u011f\u0131 da dikkate al\u0131nmayacak.,Y\u00f6netmelik de\u011fi\u015fikli\u011fiyle engelli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanmas\u0131nda kullan\u0131lan "puanlama" form\u00fcl\u00fc de kald\u0131r\u0131ld\u0131.,B\u00f6ylece ki\u015filerin harcamalar\u0131, gelirleri ve servetlerine bak\u0131larak yap\u0131lan hesaplamaya son verildi.,Yeni d\u00fczenlemeyle engelli ayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ayn\u0131 hanede ya\u015fayanlar\u0131n ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen ayl\u0131k ortalama gelirine bak\u0131lacak.,Bu tutar net asgari \u00fccretin \u00fc\u00e7te birinden azsa engelli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanacak.,Kaynak: NTV,.