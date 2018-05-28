Dikkat: Son 4 gün! Paranızı iade isteyebilirsiniz

Bunun i\u00e7in belediyenin emlak birimine, \u2018Vergi Usul Kanunu Madde 120\/2\u2019yi dayanak g\u00f6stererek \u2018d\u00fczeltme dilek\u00e7esi\u2019 verilmeli.,2018\u2019de emekli olanlar, bu y\u0131l\u0131n emlak vergisini \u00f6deyecek. ,Buna ra\u011fmen vergi borcu \u00e7\u0131kar\u0131lan veya vergi \u00f6deyen milyonlarca vatanda\u015f var. Bunun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek m\u00fcmk\u00fcn. Vergi muafiyetinden faydalanmak i\u00e7in mutlaka belediyeye ba\u015fvurup \u2018vergi muafiyeti formu doldurup\u2019 bizzat ba\u015fvuru yapmak gerekiyor.,Bilmeden emlak vergisi \u00f6deyen emekliler, ev han\u0131mlar\u0131, i\u015fsizler, engelliler, gaziler, \u015fehit dul ve yetimleri; yersiz \u00f6demenin iadesi i\u00e7in belediyelere itiraz ederek geriye d\u00f6n\u00fck 5 y\u0131ll\u0131k emlak vergisini isteyebilir. ,S\u0131f\u0131r vergiden faydalanmak i\u00e7in evin br\u00fct 200 metrekareyi a\u015fmamas\u0131 ve sadece bir konutun olmas\u0131 gerekiyor. ,Gerekli ko\u015fullar\u0131 ta\u015f\u0131y\u0131p da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli oldu\u011fu tarihi izleyen y\u0131ldan, yani 2019\u2019dan itibaren sahip oldu\u011fu tek konut nedeniyle vergi \u00f6demeyecek. ,Belediyeler 25 milyon ev sahibinden milyarlarca lira Emlak Vergisi topluyor. Bu vergi belediyeler i\u00e7in bulunmaz bir kaynak. ,May\u0131s ve Kas\u0131m aylar\u0131nda iki taksit halinde \u00f6denebilen vergiden baz\u0131 ki\u015filer muaf. \r\n,Ge\u00e7en y\u0131l emekli olanlar ise bu y\u0131l emlak vergisi yat\u0131rmak zorunda de\u011fil.,Yasaya g\u00f6re; i\u015fsizler, emekli maa\u015f\u0131yla ge\u00e7inenler (dul ve yetimleri dahil), ev han\u0131mlar\u0131, geliri olmayanlar, gazi ve \u015fehitlerin dul, yetimleri vergi \u00f6demiyor.\r\n