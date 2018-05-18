Dilek Tunca: İyi ki 'sus' pozunu çektirmişim

\u0130stanbul'da 42 y\u0131l \u00f6nce bir reklam ajans\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6d\u00fcn\u00e7 al\u0131nan hem\u015fire k\u0131yafetiyle \u00e7ektirdi\u011fi foto\u011frafla sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131n\u0131n duvarlar\u0131nda yer edinen Dilek Tunca, y\u0131llar sonra konu\u015ftu.,Hastane, sa\u011fl\u0131k oca\u011f\u0131 ya da a\u011f\u0131z di\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 merkezi hangisine giderseniz gidin i\u00e7eri girdikten sonra sizi parma\u011f\u0131yla "sus" i\u015fareti yapan bir hem\u015fire kar\u015f\u0131lar.\r\n\r\n,Ge\u00e7mi\u015fte yayg\u0131n olarak kullan\u0131lan foto\u011fraf\u0131n kahraman\u0131 Tunca belki de \u0130stanbul'da 1976 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen \u00e7ekimler sonras\u0131 bu pozun \u00fclkenin d\u00f6rt bir k\u00f6\u015fesindeki duvarlar\u0131 s\u00fcsleyece\u011fini hayal bile etmemi\u015fti.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131ld\u0131r \u0130zmir'in Kar\u015f\u0131yaka il\u00e7esinde ya\u015fayan Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini AA muhabirine anlatt\u0131.\r\n\r\n,Foto\u011fraf\u0131n \u00e7ekildi\u011fi 1976 y\u0131l\u0131nda yurt d\u0131\u015f\u0131ndan seyahatten d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getiren Tunca, annesinin ajanstan arand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmesi \u00fczerine bu proje i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmeye gitti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nDaha sonra bir ila\u00e7 firmas\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131 i\u00e7in "sus i\u015fareti" katalo\u011fu deneme \u00e7ekimlerine kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Tunca, kendisinin d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka ki\u015filerinin de foto\u011fraflar\u0131n\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Kendisinin se\u00e7ilmesi \u00fczerine bir hastane ba\u015fhem\u015firesinden al\u0131nan \u00f6d\u00fcn\u00e7 k\u0131yafetle \u00e7ekimleri ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini ifade eden Tunca, "Foto\u011fraf\u0131m senelerdir hastanelerde. Son zamanlarda kep kalkt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u015fu an azald\u0131 ama foto\u011fraf\u0131n bu kadar ses getirece\u011fini, bu kadar sevilece\u011fini hi\u00e7 tahmin etmemi\u015ftim." dedi.\r\n\r\n- Almanya'da foto\u011fraf\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\r\nDilek Tunca, foto\u011fraf\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131nda yayg\u0131n olarak kullan\u0131lmaya ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan gitti\u011fi hastanelerde doktor ve sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n kendisini tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yak\u0131nl\u0131k g\u00f6sterdiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Almanya'da bir klinikte foto\u011fraf\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Tunca, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"Almanya'da bir sa\u011fl\u0131k kurulu\u015funda bu foto\u011fraf\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Di\u015f hekiminin T\u00fcrk oldu\u011funu \u00f6\u011frendim. Foto\u011fraf\u0131 T\u00fcrkiye'den g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015f. \u015ea\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131 anlay\u0131nca 'ben bu foto\u011fraf\u0131 \u00e7ok seviyorum, benim favorim. T\u00fcrkiye'den ald\u0131m getirdim' dedi. Sonra bir anda bana bakt\u0131 \u00f6yle \u015fa\u015f\u0131r\u0131p kald\u0131. 'Yoksa bu siz misiniz?' diye sordu. 'Evet' deyince \u00e7ok sevindi, ben de foto\u011fraf\u0131m\u0131 onun i\u00e7in imzalad\u0131m.\r\n\r\n\r\nSosyal medya \u00fczerinden hi\u00e7 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 ki\u015filerden de g\u00fczel mesajlar ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Tunca, onlar\u0131 okuduk\u00e7a mutlu oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nHem\u015fireler Haftas\u0131 nedeniyle sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n bu g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlayan Tunca, "\u0130yi ki 'sus' pozunu \u00e7ektirmi\u015fim. Foto\u011fraflar\u0131m sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131nda, hastanelerde, ger\u00e7ekten \u00e7ok mutluyum. \u0130nsanlar\u0131n haf\u0131zas\u0131na kaz\u0131nd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ayr\u0131 bir gurur ya\u015f\u0131yorum. B\u00fct\u00fcn hem\u015firelerin bu g\u00fczel g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutluyorum. Ben kandan \u00e7ok korkar\u0131m, yara g\u00f6remem, birisinin bir yerinin a\u011fr\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcrsem o a\u011fl\u0131yorsa ben de a\u011flar\u0131m. Bu d\u00fcnyadan g\u00f6\u00e7t\u00fckten sonra arkamdan b\u00f6yle ho\u015f bir seda kalaca\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ok mutluyum." \u015feklinde konu\u015ftu.,Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 g\u00fcn i\u00e7erisinde s\u00fcrekli foto\u011fraf\u0131m\u0131 g\u00f6rd\u00fckleri i\u00e7in y\u00fcz\u00fcme a\u015fina oldular. \u0130stanbul'da bir hastaneye doktor arkada\u015f\u0131m\u0131 ziyarete gittim. Resepsiyondaki g\u00f6revli ilk defa oraya gitmeme ra\u011fmen hemen 'ho\u015f geldiniz' dedi. Arkas\u0131nda da benim foto\u011fraf\u0131m vard\u0131."\r\n