Dilencilerin akılalmaz taktikleri ortaya çıktı!

15 Y\u0131ld\u0131r Beyrut'da terk edilmi\u015f bir arac\u0131 kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 ya\u015f\u0131ndaki Fatma Muhammed Osman, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ona yard\u0131m edenler taraf\u0131ndan \u00f6l\u00fc bulundu.\r\n\r\n,Polisler, y\u0131llard\u0131r ayn\u0131 b\u00f6lgede dilencilik yapan ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n kendisine ev edindi\u011fi ara\u00e7ta 5 milyon 700 bin ( yakla\u015f\u0131k 4 bin dolar) buldu. Ya\u015fl\u0131 dilencinin banka hesaplar\u0131nda da 5,5 milyon dolar oldu\u011fu bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Yard\u0131ma muhta\u00e7 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri kad\u0131na yard\u0131m eden \u00e7evre halk\u0131, ara\u00e7tan \u00e7\u0131kan po\u015fet po\u015fet paray\u0131 g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zlerine inanamad\u0131.\r\n\r\n,.,G\u00f6renleri bacaklar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131na inand\u0131rarak para isteyen bu dilencinin sahtekarl\u0131\u011f\u0131 ise duyarl\u0131 bir vatanda\u015f\u0131n hamlesiyle ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n,\u00dczerindeki \u015fort \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda dilencinin bacaklar\u0131n\u0131 birle\u015ftirerek giyindi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,B\u00fct\u00fcn g\u00fcn oturdu\u011fu tekerlekli sandalyede para dilenen bu adam\u0131n g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcne bak\u0131l\u0131rsa ger\u00e7ekten de yard\u0131ma ihtiyac\u0131 var.\r\n\r\n,Ancak ger\u00e7ek \u00e7ok farkl\u0131. Dilenciyi takip eden bir vatanda\u015f\u0131n \u00e7ekti\u011fi foto\u011fraflarla sahtekarl\u0131k ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Dilenci son derece sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fcyebiliyor.\r\n\r\n,Tekerlekli sandalyeyi dilendi\u011fi yere kadar i\u015fte b\u00f6yle g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,\u00c7inli dilenciler ise sahtekarl\u0131kta s\u0131n\u0131r tan\u0131mad\u0131. Dilencili\u011fe \u00e7a\u011f atlatan bu dilencilere nakit param yok demek imkans\u0131z! ,QR kod ile cep telefonu yoluyla para transferini de kabul ediyorlar!\r\n\r\n,Yoldan ge\u00e7en insanlar\u0131n ac\u0131yarak para verdi\u011fi bu kad\u0131na yakla\u015f\u0131nca bir hile daha ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,B\u00fct\u00fcn g\u00fcn kafas\u0131 \u00f6n\u00fcnde, hareketsiz kalan kad\u0131n, a\u00e7 oldu\u011funu yazd\u0131\u011f\u0131 kartonun arkas\u0131nda iPhone ile b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,\u00c7in'de y\u0131llard\u0131r ayn\u0131 k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn \u00fczerinde dilen 60 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131z!\r\n\r\n,A\u00e7 oldu\u011funu s\u00f6yleyen dilenciye kulak veren bir kad\u0131n, dilenciye yemek al\u0131yor ve uzakla\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Kad\u0131n g\u00f6zden kaybolur kaybolmaz, a\u00e7 oldu\u011funu s\u00f6yleyen dilenci yeme\u011fi \u00e7\u00f6pe at\u0131yor ve dilenmeye devam ediyor.\r\n\r\n,Y\u00fcr\u00fcme engelli izlenimi veren bu dilenci b\u00fct\u00fcn g\u00fcn \u015fehir meydan\u0131nda dileniyor.\r\n\r\n,Neyse ki b\u00fct\u00fcn g\u00fcn yorulduktan sonra evine l\u00fcks arac\u0131yla gidiyor!\r\n\r\n,Dilenciler aras\u0131nda en yayg\u0131n taktiklerden biri olan sakatl\u0131\u011f\u0131 kullanan bir sahtekar daha.\r\n\r\n,\u0130\u015fte, mesaisini doldurduktan sonra sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fan zavall\u0131 dilenci\r\n\r\n,L\u00fcks arac\u0131n \u00f6n\u00fcnde dilenen bu yard\u0131ma muhta\u00e7 adama herkes ac\u0131yarak para veriyor\r\n\r\n,L\u00fcks ara\u00e7sa dilencinin ta kendisinin\r\n\r\n,\u00c7in metrosunda dilenen bu adam, belli ki kendisine yard\u0131m edenlerden \u00e7ok daha zengin,Yard\u0131m etmek amac\u0131yla para verdi\u011fimiz dilencilerin kimi ger\u00e7ekten muhta\u00e7ken kimileri ise sahtekarl\u0131k y\u00f6ntemleriyle kendilerine yard\u0131ma muhta\u00e7 s\u00fcs\u00fc veriyor. \u0130\u015fte, dilencilerin uygulad\u0131\u011f\u0131 ak\u0131lalmaz dilencilik y\u00f6ntemleri..\r\n