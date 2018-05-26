Dilencinin 3 saatte topladığı inanamayacaksınız

Dilencinin 3 saatte toplad\u0131\u011f\u0131 inanamayacaks\u0131n\u0131z\r\n,Ki\u015fi ba\u015f\u0131na yakla\u015f\u0131k 140 TL para cezas\u0131 kesilirken, dilencilerin \u00fczerlerindeki paralara da el konuldu.,Uygulamada polis ekipleri, dilencilik yapt\u0131\u011f\u0131 tespit edilen S.\u00c7. adl\u0131 kad\u0131n\u0131n \u00e7antas\u0131 incelendi. ,Belediye zab\u0131ta ekipleri ve Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, kent merkezinde dilencik yapanlara y\u00f6nelik operasyon d\u00fczenledi.\r\n\r\n,\u00c7antada, 285 TL'lik madeni para \u00e7\u0131kt\u0131. S.\u00c7.'nin paray\u0131 iftar sonras\u0131 3 saatte toplad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Ekipler, namaz vakitlerinde cami \u00f6nlerinde cemaatten, \u00e7evredeki esnaftan ile ana caddelerde vatanda\u015flardan para isteyen 9 ki\u015fiyi yakalad\u0131. \r\n\r\n,Bu ki\u015filere, Kabahatler Kanunu uyar\u0131nca i\u015flem yap\u0131larak para cezas\u0131 uyguland\u0131. ,\u00d6te yandan, Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc koordinesinde, G\u00f6\u00e7 \u0130daresi ve Belediye g\u00f6revlilerince il merkezi ve il\u00e7elerde yap\u0131lan \u2018Huzurlu Sokaklar\u2019 uygulamas\u0131nda ise 1300 ki\u015finin GBT sorgusu yap\u0131ld\u0131, 112 ara\u00e7 ile 159 i\u015f yeri de kontrol edildi.