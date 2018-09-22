Dilencinin kola oyununu zabıta bozdu

Edirne'de dilencinin akl\u0131na gelen fikir zab\u0131ta ekiplerini \u015fok etti. ,Vatanda\u015flar\u0131n duygular\u0131n\u0131 s\u00f6m\u00fcrmek i\u00e7in sahte sondan\u0131n i\u00e7ine kola koydu\u011fu tespit edildi.\r\n\r\n,Edirne'dekola doldurdu\u011fu sonda torbas\u0131yla insanlar\u0131n iyilik duygular\u0131n\u0131 suistimal eden dilencinin oyununu zab\u0131ta bozdu.\r\n\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Edirne Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri turistlerin yo\u011fun olarak geldi\u011fi "alt\u0131n \u00fc\u00e7gen" olarak adland\u0131r\u0131lan Selimiye, \u00dc\u00e7 \u015eerefeli, Eski camiler b\u00f6lgesinde devriyeleri s\u0131ras\u0131nda kendisine hasta s\u00fcs\u00fc vermi\u015f, beline takt\u0131\u011f\u0131 sonda torbas\u0131yla dilenen bir ki\u015fiyi zab\u0131ta karakoluna g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,.,Burada dilencinin hasta olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve insanlar\u0131 kand\u0131rmak ad\u0131na sonda torbas\u0131na kola koydu\u011funu itiraf etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Dilenciye, Kabahatler Kanunu kapsam\u0131nda 124 lira ceza uyguland\u0131, \u00fczerinden \u00e7\u0131kan 82 liraya da el konuldu.