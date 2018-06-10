Dilencinin üzerinden euro ve dolarlar fışkırdı

Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi zab\u0131ta ekipleri, huzurun devam\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131 amac\u0131yla denetimlerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Sakarya'da zab\u0131ta ekiplerince, bir dilencinin \u00fczerinde yap\u0131lan aramada bir miktar T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00e7\u0131kan euro ve dolar \u015foke etti.,Bu kapsamda uygulamalar\u0131n\u0131 devam ettiren zab\u0131ta ekipleri, Adapazar\u0131 il\u00e7esi \u015fehir merkezi Orta Garaj yak\u0131nlar\u0131nda dilenen ya\u015fl\u0131 adam\u0131 denetim esnas\u0131nda yakalad\u0131. ,Ekiplerce yakalanan dilenci \u00fczerinde yap\u0131lan kontrollerde, bir miktar T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00fczerinden euro ve dolar da \u00e7\u0131kt\u0131. ,Dilencinin \u00fczerinden \u00e7\u0131kan euro ve dolarlar \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa neden oldu. Zab\u0131ta ekiplerince dilenci \u00fczerinden \u00e7\u0131kan paralara el konulurken \u015fah\u0131s hakk\u0131nda i\u015flem yap\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Zab\u0131ta Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, dilenerek halk\u0131n duygular\u0131n\u0131 s\u00f6m\u00fcren dilencilere kar\u015f\u0131 halk\u0131 uyard\u0131.