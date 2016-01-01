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Dilenmiyor diye yaşlı kadını döverek hastanelik ettiler
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Samsun'da 83 yaşındaki kadın, oğlu ve gelini tarafından dilenmediği için dövülerek hastanelik edildi.
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