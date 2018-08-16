Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! O anda bile yolcuları düşündü...

10 A\u011fustos tarihinde sabah saatlerinde aNTALYA D\u00f6\u015femealt\u0131 hatt\u0131 \u00fczerinde ya\u015fand\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 50 ki\u015finin bulundu\u011fu Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Toplu ula\u015f\u0131m arac\u0131nda \u015fof\u00f6r olarak \u00e7al\u0131\u015fan \u0130smail Atlad\u0131 (47) direksiyon ba\u015f\u0131nda kalp krizi ge\u00e7irdi. ,Kendini k\u00f6t\u00fc hisseden s\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00f6nce merkezini aray\u0131p durumu anlatt\u0131 ve ara\u00e7 istedi. ,Bir s\u00fcre daha yoluna devam eden s\u00fcr\u00fcc\u00fc a\u011fr\u0131lar\u0131 art\u0131nca " Arkada\u015flar ben \u00e7ok k\u00f6t\u00fc olduk g\u00f6z\u00fcm kararmaya ba\u015flad\u0131 ara\u00e7 istedim bu arac\u0131 burada durduruyorum gelen araca binersiniz kimseyi riske atamam ambulans gelecek," diyerek otob\u00fcs\u00fc sa\u011fa \u00e7ekti.\r\n\r\n,Yolculardan yard\u0131m isteyen Atlad\u0131'n\u0131n imdad\u0131na aralar\u0131nda bir hem\u015firenin de bulundu\u011fu yolcular yeti\u015fti. ,Bir s\u00fcre yerinden kalkamayan s\u00fcr\u00fcc\u00fc telefonla ikinci kez merkeziyle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcp durumu anlatt\u0131. ,Ambulans ve ara\u00e7 gelinceye kadar yolcular\u0131n yard\u0131mc\u0131 oldu\u011fu, yakas\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131p y\u00fcz\u00fcn\u00fc suyla y\u0131kad\u0131\u011f\u0131 \u015fof\u00f6r\u00fcn nabz\u0131 da otob\u00fcste bulunan ve hem\u015fire olan bir yolcu taraf\u0131ndan kontrol edildi. ,Hem\u015fire, ambulans gelinceye kadar s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn ba\u015f\u0131ndan ayr\u0131lmad\u0131. ,Ac\u0131 \u00e7ekti\u011fi her halinden belli olan otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc, gelen ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Otob\u00fcs, gelen yeni \u015fof\u00f6r taraf\u0131ndan bulundu\u011fu yerden al\u0131n\u0131rken yolcular da ba\u015fka bir otob\u00fcsle yollar\u0131na devam etti.\r\n\r\n,Taburcu edilen Atlad\u0131, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 olay\u0131 hi\u00e7bir zaman unutmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi., Bundan sonra otob\u00fcs \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapmayaca\u011f\u0131n\u0131 ve emekli olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u0130smail Atlad\u0131, \u201cCuma g\u00fcn\u00fc Organize Sanayi Kav\u015fa\u011f\u0131ndan yolcu almaya ba\u015flad\u0131m. Yenik\u00f6y\u2019\u00fcn i\u00e7inde geldi\u011fimde g\u00f6\u011fs\u00fcmde yanma ba\u015flad\u0131. Bende merkezimi arad\u0131m ve ne yapmam gerekti\u011fini sordum. Onlarda bana otob\u00fcs\u00fc sa\u011fa \u00e7ekip 112\u2019yi aramam\u0131 s\u00f6ylediler. Yanmam biraz ge\u00e7ti gibi oldu bende biraz daha gittim Bir anda ne oldu\u011funu anlamad\u0131m. Yolculardan yard\u0131m istedim onlar da gerekeni yapt\u0131. Hem\u015fire olan ilk yard\u0131mda bulundu, \u015fof\u00f6r olan otob\u00fcs\u00fc park etti. 300 metre daha gitsem ya yeni a\u00e7\u0131lan yoldan d\u00fc\u015ferdim ya da di\u011fer yoldan a\u015fa\u011f\u0131 inerdik. Kimsenin kurtulma imkan\u0131 olmazd\u0131. Otob\u00fcste yakla\u015f\u0131k 100 ki\u015fi vard\u0131. Yolcular biraz paniklemi\u015fti. Otob\u00fcs \u015fof\u00f6rleri Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan s\u0131k s\u0131k sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7iriliyor" dedi.\r\n\r\n,OFM hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman\u0131 Opr. Dr. Mustafa Kar, \u0130smail Atlad\u0131'n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir olay\u0131n k\u0131y\u0131s\u0131ndan d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u201c\u0130smail bey uzun yol kaptan\u0131. Yoldayken a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 hissetmi\u015f. E\u011fer 5 kilometrelik yolum kald\u0131 devam edeyim, demi\u015f olsayd\u0131 yolcular\u0131n can\u0131n\u0131 riske atabilirdi. Bilin\u00e7li davran\u0131\u015f yolcular ve kendi can\u0131n\u0131 kurtarm\u0131\u015f oldu. " dedi.,.