Diri diri toprağa gömüldüler!

Japonya'da yaz ya\u011fmurlar\u0131 b\u00fcy\u00fck bir felaketi beraberinde getirdi. ,Japonya'da \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 toprak kaymas\u0131 ve sellerde can kayb\u0131 38'e \u00e7\u0131kt\u0131, 1,5 milyon insana evlerini terk etmeleri emri verildi.\r\n,Yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015f sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalar\u0131 38 can kayb\u0131na yol a\u00e7t\u0131.,Japon Kyodo ajans\u0131, baz\u0131 kurbanlar\u0131n diri diri topra\u011fa g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildiriyor. ,\u00d6l\u00fcmlerin \u00e7o\u011fu Hiro\u015fima ve \u00e7evresinde ger\u00e7ekle\u015fti.,Baz\u0131 \u015fehirler tamamen su alt\u0131nda kald\u0131. ,Onlarca ki\u015finin kay\u0131p oldu\u011fu b\u00f6lgede binlerce polis, itfaiyeci ve asker kurtarma operasyonlar\u0131na kat\u0131l\u0131yor.,Y\u00fczlerce evin enkaza d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgede yakla\u015f\u0131k 1,5 milyon ki\u015fiye tahliye emri verildi.,Karatsu'da bir heyelan trenin \u00f6n\u00fcn\u00fc kesti, b\u00fcy\u00fck bir facia k\u0131l pay\u0131 atlat\u0131ld\u0131.,Meteoroloji, Tokyo'ya 600 kilometre mesafedeki Motoyama'ya Cuma ve Cumartesi sabah\u0131 58 santimetre ya\u011fmur d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131., \u015eiddetli ya\u011f\u0131\u015f\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde de s\u00fcrmesi bekleniyor.,.